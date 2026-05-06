Liga MX Atlas sufre cuando no ganan la ida de cuartos en Liguilla; ¿perderá ante Cruz Azul? Así le va a los rojinegros cuando no logran ganar en la ida; aunque ante Cruz Azul hay otro dato que los hace no perder la esperanza de lograr la hazaña.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Atlas tiene marca negativa cuando no gana la ida de cuartos de final

Atlas perdió en el partido de ida de la Liguilla del Clausura 2026 ante Cruz Azul por 2-3 y ese supone un resultado poco alentador para los rojinegros considerando el historial del equipo cuando no logra ganar ese juego.

Desde que se instauraron las Liguillas, han sido siete las ocasiones en las que los rojinegros pierden en el primer juego de cuartos de final y la tendencia es negativa, pues en esas condiciones han sido eliminados cuatro veces.

PUBLICIDAD

La última vez fue en el Apertura 2017 cuando cayeron ante Monterrey. Por otra parte han sido tres en las que ha podido remontar y pasar la eliminatoria.

CRUZ AZUL, EQUIPO AL QUE ATLAS HA LOGRADO REMONTAR

El hilo de esperanza está en que en una de esas veces que pudo dar la vuelta fue precisamente ante Cruz Azul en el Invierno 2000 por lo que ahora tratará de repetir esa historia.

En aquella ocasión perdieron ante los celestes por 0-1 en la ida y en la vuelta los derrotaron por 0-2. Cruz Azul, por su parte, tiene una estadística más alentadora. Será este fin de semana cuando se resuelva el destino de Atlas en este torneo.

ATLAS AVANZA

Verano 98 | Tecos 2-1 Atlas | Atlas 4-2 Tecos | 5-4 global

Invierno 98 | Atlas 1-2 Toluca | Toluca 0-2 Atlas | 3-2 global

Invierno 2000 | Atlas 0-1 Cruz Azul | Cruz Azul 0-2 Atlas | global 2-1

ATLAS ELIMINADO