Video Resumen | León gana por la mínima ante Necaxa a domicilio

Necaxa vs. León cerró la actividad de este viernes como parte del inicio de la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 que se disputó en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Bastó un gol a los 12 minutos del seleccionado panameño Ismael Díaz para que los Esmeraldas sumaran sus primeros tres puntos en condición de visitante en lo que fue apenas su segunda salida.

Sin James Rodríguez por molestias musculares, León volvió a ganar tres años y medio después en el Estadio Victoria como lo hiciera en 2022 con un gol de Víctor Dávila.

Además de ser la primera derrota como local del Necaxa, perdió por lesión a ‘Chicote’ Calderón, quien salió de cambio obligado entre lágrimas y a la espera de que se conozca la gravedad.

Con este resultado, los Rayos se quedaron con cinco puntos mientras que León llegó a seis unidades y dio tremendo salto a la novena posición de manera parcial a falta de que se complete la Fecha 5 del Apertura 2025.

El siguiente partido de los Rayos es ante un complicado Rayados de Monterrey el sábado 23 de agosto; León, por su parte recibirá a los Tuzos del Pachuca ese mismo día pero un par de horas antes.