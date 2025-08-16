    Necaxa

    Necaxa vs. León: Chicote Calderón sale entre lágrimas por lesión

    El defensor de los Rayos debió salir de cambio en el primer tiempo y no aguantó el llanto.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Chicote Calderón no aguanta el dolor y se va de la cancha entre lágrimas

    Cristian ‘Chicote’ Calderón se ‘rompió’ durante el primer tiempo del partido Necaxa vs. León correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 y su impotencia se reflejó tras salir en llanto.

    Fue en la pierna derecha que sintió una molestia muscular a espera del reporte médico de los Rayos para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo estimado en el que deberá estar fuera de actividad.

    ‘Chicote’ Calderón salió apoyado de un miembro del cuerpo médico del club y lo hizo en llanto, pues se llevó la mano izquierda al rostro para tratar de ocultar sus lágrimas.

    Es el primer torneo de Cristian Calderón con Necaxa desde su regreso al equipo en lo que es su segunda etapa y proveniente del América, donde saboreó las mieles del campeonato.

    Chicote suma cinco partidos disputados hasta el de este viernes ante León en el Estadio Victoria y ahora deberá parar de cara a un duelo importante en las aspiraciones del equipo, ante Rayados en Monterrey como parte de la Jornada 6.


