James Rodríguez tiene este detalle de crack con algunos aficionados de León

Video El sorpresivo detalle que James Rodríguez tuvo con la afición del León

James Rodríguez, jugador estrella del León, tuvo un gran detalle con un grupo selecto de aficionados de los Esmeraldas quienes pudieron conocer y pedirle un autógrafo al astro colombiano.

Alrededor de 100 aficionados convivieron con James Rodríguez, ex de equipos de élite como el Real Madrid, todo en un evento especial en la tienda oficial del Club León.

Para ingresar al evento, los fanáticos tuvieron que adquirir dos mil pesos mexicanos en productos de James Rodríguez (alrededor de 108 dólares estadounidenses).

James Rodríguez estuvo en la tienda oficial del Club León con aficionados por alrededor de 40 minutos. Los presentes salieron más que felices y algunos otros fanáticos rodearon los vitrales de la tienda para al menos tomar una foto a la distancia.