James Rodríguez tiene este detalle de crack con algunos aficionados de León
El astro colombiano consiente a unos selectos fanáticos con este detalle que no pasa desapercibido.
James Rodríguez, jugador estrella del León, tuvo un gran detalle con un grupo selecto de aficionados de los Esmeraldas quienes pudieron conocer y pedirle un autógrafo al astro colombiano.
Alrededor de 100 aficionados convivieron con James Rodríguez, ex de equipos de élite como el Real Madrid, todo en un evento especial en la tienda oficial del Club León.
Para ingresar al evento, los fanáticos tuvieron que adquirir dos mil pesos mexicanos en productos de James Rodríguez (alrededor de 108 dólares estadounidenses).
James Rodríguez estuvo en la tienda oficial del Club León con aficionados por alrededor de 40 minutos. Los presentes salieron más que felices y algunos otros fanáticos rodearon los vitrales de la tienda para al menos tomar una foto a la distancia.
León se prepara para enfrentar a los Rayos del Necaxa en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en lo que ha sido un inicio complicado hasta el momento con solamente un triunfo a cambio de tres derrotas en el certamen.