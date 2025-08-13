    León

    James Rodríguez tiene este detalle de crack con algunos aficionados de León

    El astro colombiano consiente a unos selectos fanáticos con este detalle que no pasa desapercibido.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video El sorpresivo detalle que James Rodríguez tuvo con la afición del León

    James Rodríguez, jugador estrella del León, tuvo un gran detalle con un grupo selecto de aficionados de los Esmeraldas quienes pudieron conocer y pedirle un autógrafo al astro colombiano.

    Alrededor de 100 aficionados convivieron con James Rodríguez, ex de equipos de élite como el Real Madrid, todo en un evento especial en la tienda oficial del Club León.

    PUBLICIDAD

    Para ingresar al evento, los fanáticos tuvieron que adquirir dos mil pesos mexicanos en productos de James Rodríguez (alrededor de 108 dólares estadounidenses).

    James Rodríguez estuvo en la tienda oficial del Club León con aficionados por alrededor de 40 minutos. Los presentes salieron más que felices y algunos otros fanáticos rodearon los vitrales de la tienda para al menos tomar una foto a la distancia.

    León se prepara para enfrentar a los Rayos del Necaxa en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en lo que ha sido un inicio complicado hasta el momento con solamente un triunfo a cambio de tres derrotas en el certamen.

    Más sobre León

    2:01
    El sorpresivo detalle que James Rodríguez tuvo con la afición del León

    El sorpresivo detalle que James Rodríguez tuvo con la afición del León

    1 min
    Para Berizzo hay dos ligas en México: la de los ricos y la que "ficha lo que puede"

    Para Berizzo hay dos ligas en México: la de los ricos y la que "ficha lo que puede"

    2:06
    ¿Indirecta a León? “Hay una liga que ficha lo que quiere y otra lo que puede”

    ¿Indirecta a León? “Hay una liga que ficha lo que quiere y otra lo que puede”

    5:43
    Resumen | Monterrey aprovecha ausencia de James y golea a León

    Resumen | Monterrey aprovecha ausencia de James y golea a León

    2 min
    Monterrey derrota a un León sin James Rodríguez y que sigue en caída libre

    Monterrey derrota a un León sin James Rodríguez y que sigue en caída libre

    Relacionados:
    León