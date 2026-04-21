Liga MX Chivas recupera a Richy Ledezma para el partido contra el Necaxa El técnico de Chivas recupera a un futbolista importante en su plantel para jugar ante Necaxa.

Video Chivas recupera pieza vital para enfrentar a Necaxa por el liderato

Chivas busca nuevas marcas en este Clausura 2026 y para ello, Gabriel Milito recupera a Richy Ledezma tras un par de partidos fuera por lesión muscular.

De cara al partido del Guadalajara ante Necaxa en la Jornada 16 de la Liga MX, el cuadro rojiblanco espera asegurar el liderato del torneo con un triunfo y una combinación de resultado.

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El regreso de Richard Ledezma con Chivas



Richy Ledezma se había perdido los últimos partidos por una lesión muscular, pero este martes se unió al grupo que hizo el viaje a Aguascalientes para el partido ante Necaxa.

De cara a lo que será la convocatoria preliminar para jugadores de la Liga MX a la Selección Mexicana, Ledezma volverá a tener minutos para tratar de ganarse la confianza al final de Javier Aguirre.

Gabriel Milito sonríe con la vuelta de su lateral derecho, pero mantiene todavía a dos jugadores fuera por lesión y que espera regresen para la Liguilla del Clausur 2026.

De acuerdo a información de Erick López de TUDN, ni Omar Govea ni Ángel Sepúlveda hicieron el viaje a tierras hidrocálidas y su regres todavía no está asegurado el fin de semana para la Jornada 17.

Chivas terminará el certamen contra Tijuana este sábado 25 de abril en la cancha del Estadio Akron, previo a conocer a su rival de los Cuartos de Final.