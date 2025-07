“Necaxa la temporada pasada era un equipo competitivo, que apretaba desde arriba, no te dejaba jugador, creo tendrá esa seguidilla. Va a ser un partido que deje esas sensaciones, del tipo de juego, la competencia y que nos acerca al perfil que habrá en el torneo y estamos muy listos, preparados.

“ Me da igual, sea el entrenador que sea, quiero seguirme ganando mi lugar, me da igual si está o no está (Fernando Gago)”, indicó con tono de indiferencia Omar Govea, mediocampista de las Chivas.