Fernando Gago revela por fin lo que le costó dejar a Chivas

Fernando Gago, director técnico del Necaxa , se sinceró sobre cómo fue su decisión de dejar a Chivas y admitió que incluso, fue algo "doloroso", a pesar de que no se arrepiente.

"Muchísimo (le costó trabajo). Dudé mucho. Estábamos construyendo algo sólido, me sentía cómodo, pero fue una decisión personal. Tenía una cláusula baja de rescisión y la ejecuté. Primero se lo comuniqué al club, y aunque había tenido otra oferta antes y la rechacé, esta vez sentí que era el momento. No me arrepiento, aunque pueda haberme equivocado en cosas".