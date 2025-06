Así es como Fernando Gago apartó las críticas en Chivas y Boca Junios

Fernando Gago, nuevo director técnico del Necaxa, compartió en una entrevista exclusiva para TUDN con Marc Crosas lo que ha hecho para tratar de mantenerse alejado de las críticas a lo largo de su carrera profesional.

El estratega argentino señaló que intenta apartarse lo más posible de comentarios en redes sociales, incluso aislarse para buscar desempeñarse mejor en su trabajo.

"No uso redes sociales. Me pasan reportes si hay algo que debo saber. En casa escucho música, veo fútbol sin comentarios, solo el partido. Me gusta analizar por mi cuenta, buscar jugadas, entender lo que realmente pasó sin distracciones externas".

Gago se sinceró y recordó las razones por las que decidió irse a Boca Juniors cuando estaba en Chivas, y señaló que la pasó bien, a pesar de que los resultados no lo acompañaron en la institución 'Xeneize'.

"Fue algo muy emocional. Me crié ahí, lo conozco de memoria. Fue una decisión sentimental y un sueño cumplido. No salió como esperaba, pero lo disfruté. Tomé esa responsabilidad con muchas ganas de hacer crecer al club, y me quedó esa ilusión de poder haber ganado como técnico también".

Por último, señaló si para su consideración, fue 'injusta' su salida de Boca o si no fueron correctos los señalamientos que se hicieron en su partida de Chivas.

"Puede ser. Cuando no hay resultados, se pierde la paciencia. Creo que los proyectos iban bien y con continuidad habríamos logrado cosas importantes. Pero también entiendo cómo funciona el fútbol: los procesos suenan bien, pero si no ganas, es difícil sostenerlos. Yo me quedo con el trabajo y con lo que construimos en cada lugar".