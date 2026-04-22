Liga MX Necaxa vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes de cara a la Liguilla.

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

Este miércoles 22 de abril, Necaxa recibirpa a Chivas en el Estadio Victoria, en un encuentro correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX Clausura 2026.

Necaxa ocupa la posición 11de la tabla con 17 puntos, registra cinco victorias en lo que va del torneo y tres de ellas son en calidad de local. En su último partido, los Rayos empataron 1-1 ante Tigres, que complicó clasificación a la Liguilla.

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Por su parte, Chivas llega con 34 puntos de por medio y clasificado a la Fiesta Grande, posición que corre riesgo en caso de no ganar por Pachuca que está tres puntos abajo. En su más reciente encuentro, Guadalajara goleó a Puebla para asegurar jugar de local la Vuelta de Cuartos de Final.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO NECAXA VS. CHIVAS DE LA JORNADA 16



Este partido tiene a Chivas con el doble de puntos que el Necaxa, pero los Rayos desean seguir con la esperanza de llegar a la última fecha con opciones de clasificar a la Liguilla, en caso de un triunfo.

El Guadalajara puede asegurar el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX en caso de ganar y que ni Pachuca ni Pumas ganen.