    Liga MX

    Necaxa vs. Tigres EN VIVO: ¡Badaloni sorprende a la zaga felina!

    Los Rayos tienen más derrotas que victorias en su estadio en un duelo crucial en sus aspiraciones hacia la Liguilla; los felinos también quieren dar un paso en firme a la Fase Final.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video ¡Gool del Necaxa! Remate de cabeza de Badaloni, imposible para Nahuel

    Necaxa vs. Tigres es un duelo por la Liguilla en las aspiraciones de ambos equipos cuando sólo están en juego nueve puntos de por medio antes de que concluya el torneo regular de la Liga MX Clausura 2026.

    Los Rayos del Necaxa llegan a este juego con 16 puntos, están a tres de la zona de Liguilla donde Atlas y América tienen 19 puntos a espera de su participación este fin de semana; los rojiblancos tienen mejor diferencia de goles que los Zorros en caso de alcanzarlos en puntos.

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    Tigres de la UANL, por su parte, son sextos con 20 puntos, no puede ascender más esa jornada, pues está a siete puntos de distancia del quito lugar que es Toluca, pero está obligado a ganar si no quiere poner en riesgo su puesto en zona de Fase Final.

    Los felinos son la tercer mejor ofensiva del torneo con 22 puntos sólo por debajo de Chivas y Pumas, con 28 tantos anotados; así como de Cruz Azul, con 25 goles. Sin embargo, fuera de casa tiene más derrotas que victorias, cuatro perdidos por sólo tres ganados en este semestre.

    NECAXAVS. TIGRES EN JORNADA 15 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

    Los Rayos tienen 10 partidos consecutivos entre Liga y Liguilla sin ganar a Tigres. La última vez que ganaron fue 2-0 en el Clausura 2022 con anotaciones de Rodrigo Aguirre y Jesús Escoboza.

    • Se acaba el primer tiempo al 45+6'.
    • ¡Gol del Necaxa! ¡Gol de Tomás Badaloni que sorprendió a Tigres al minuto 34 en el Estadio Victoria con remate de cabeza en centro a balón parado por izquierda.
    • ¡El partido ya está en marcha!
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