Liga MX Chivas vs. Puebla EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Sigue la cobertura del encuentro de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Chivas y Camoteros.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Chivas no contará con Govea y Sepúlveda para el juego ante Puebla de Jornada 15

El Rebaño no solo tiene que pensar en ganar para volver a la senda de la victoria, sino porque el liderato del torneo ya corre riesgo. Con el triunfo de Pumas el viernes, los felinos llegaron a 30 unidades y están a solo una por debajo de los tapatíos, por lo que la cima no está asegurada.

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Inclusive Cruz Azul y Pachuca, con 28 puntos cada uno, también están a la caza de los rojiblancos; por ello, la urgencia de sumar de a tres para estar tranquilos de cara al cierre del campeonato.

Puebla mantiene ligeras aspiraciones, aunque ya no todo depende de ellos. De inicio, tiene que ganar en el Estadio Akron, lo cual puede resultar una misión complicada.

CHIVAS VS. PUEBLA ACCIONES DEL PARTIDO

Todo está listo para el arranque del encuentro en la Fecha 15 del Clausura 2026 en el Estadio Akron.

¡Gol de Chivas! Manita en Guadalajara

(84' | 5-0) Hugo Camberos se hace presente con el quinto tanto del equipo y mantener el dominio rojiblanco.

¡Gol de Chivas! Sigue la fiesta en el Akron

(82' | 4-0) "Cotorro" González marca su segundo gol de la noche y apabullan a los Camoteros en una noche de fiesta.

Llegó el tercero y ya es goleada

(57' | 3-0) Brian Gutiérrez hizo su aparición para convertir el tercer tanto del Rebaño e imponerse con contundencia.

Termina la primera mitad con triunfo parcial de Chivas

(45+3' | 2-0) Luego de los primeros 45 minutos, los locales se imponen por diferencia de dos goles.

¡Gol de Chivas! El Rebaño domina fácil el duelo

(27' | 2-0) Ricardo Marín convierte el segundo tanto, con el que los rojiblancos parecen tener control del juego.

¡Gol de Chivas! "Cotorro" González abre el marcador

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(19' | 0-0) Bryan González remata de zurda un tanto descompuesto, para dejar sin oportunidades el arquero y Chivas ya gana el juego.

Cambio obligado en Puebla

(15' | 0-0) Tras unos minutos, Kevin Velasco no se recuperó y salió del campo para darle espacio a Owen González.

Susto, pero Velasco se recuperó

(10 | 0-0) Kevin Velasco, delantero de Puebla, salió en el carrito por una lesión. Tras unos minutos se recuperó e ingresó al campo.

Arranca el encuentro en el Estadio Akron