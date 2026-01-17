    Liga MX

    Necaxa vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

    Ambos comenzaron el torneo con victoria, pero en la fecha doble cayeron en sus respectivos juegos y buscan retomar la senda del triunfo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Así puedes ver el Necaxa vs. Atlas de la Jornada 3 del Clausura 2026

    Necaxa vs. Atlas abren la jornada sabatina dentro de la Fecha 3 de la Liga MX Clausura 2026 en un duelo en el que ambos llegan con una derrota a cuestas luego de iniciar el semestre con victoria, por lo que tratarán de retomar el triunfo para este fin de semana.

    Los Rayos tienen dos triunfos consecutivos en sus últimos dos juegos como local frente a los Rojinegros, la última vez que los Zorros se impusieron en Aguascalientes fue e el Clausura 2023 por 1-3 con doblete de Julián Quiñones y un gol más de Brian Lozano.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL NECAXA VS. ATLAS DE LA JORNADA 3 DEL CLAUSURA 2026

    Son nueve partidos al hilo que tiene Atlas sin ganar como visitante en la Liga MX, los últimos dos se fue en blanco y por idéntico marcador de 2-0, el más reciente el miércoles pasado ante Cruz Azul en Puebla. No gana fuera de casa desde la Fecha 1 del torneo pasado.

    Además, los Rojinegros llegan con la mala noticia de la lesión de Diego González, quien debió salir en el primer tiempo del partido ante La Máquina y que encendió las alertas en Paraguay cuando disputa un lugar en el Mundial 2026.

    Será importante que ambos equipos sumen antes del receso de la Liga MX debido a los compromisos de la Selección Mexicana como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026 pese a no ser Fecha FIFA.

    • Cuándo es el Necaxa vs. Atlas de la Jornada 3 de Liga MX: el partido es este sábado 17 de enero en el Estadio Victoria de Aguascalientes.
    • A qué hora es el Necaxa vs. Atlas de la Jornada 3 de Liga MX: el juego inicia a las 17:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 18:00 horas tiempo del este, 17:00 horas tiempo del Centro y 15:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Necaxa vs. Atlas de la Jornada 3 de Liga MX: sigue la transmisión de este partido en vivo por la señal de ViX, tanto en México como en Estados Unidos.
