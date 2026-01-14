Liga MX EN VIVO: Cruz Azul vs. Atlas de la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX La Máquina y los Rojinegros se miden en el estadio Cuauhtémoc.

Por: Raúl Martínez

Video ¡Gol del Cruz Azul! ¡El 'Toro' Fernández se estrena en el torneo con la Máquina!

Cruz Azul se presenta en el estadio Cuauhtémoc frente al Atlas en partido correspondiente de la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La Máquina buscará, en su ‘nueva’ casa, sus primeros puntos en el torneo luego de que arrancara con el pie izquierdo al caer de visita ante León.

Mientras que los Rojinegros llegan al juego contra la Máquina después de conseguir la victoria en su debut en Clausura 2026 al superar a Publa.

Cabe destacar que Cruz Azul jugará sus partidos como local en el estadio Cuauhtémoc debido a que no llegó a un acuerdo para mantenerse en el Olímpico Universitario.

CRUZ AZUL MADRUGA Y YA LE GANA AL ATLAS

Gabriel 'Toro' Fernández aprovechó un regalo de los rojinegros para poner el 1-0 en favor de la Máquina a los ocho minutos.

PARADELA ACABA CON SU MALARIA

Al minuto 28 el mediocampista se lució con un golazo para poner el 2-0 de Cruz Azul sobre el Atlas.

DIEGO GONZÁLEZ SE LESIONA Y ABANDONA EL JUEGO