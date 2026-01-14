Liga MX Mundial 2026: lesión de Diego González con Atlas enciende alertas en Selección de Paraguay El mediocampista rojinegro debió salir de cambio en el primer tiempo por una lesión muscular que genera tensión rumbo a la Copa del Mundo.



Los Rojinegros del Atlas jugaron su primer partido como visitante de la Liga MX Clausura 2026 este miércoles dentro de la primera jornada doble del torneo en su visita a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, que un día antes mostró daños en su cancha en el partido de Puebla ante Mazatlán de esta misma fecha.

Fue apenas pasada la primera media hora de juego que Atlas debió realizar su primer cambio obligado debido a una lesión, se trata del mediocampista paraguayo Diego González, quien al tratar de ir por una pelota se resintió de una dolencia muscular y no pudo continuar en el encuentro.

Su salida se dio al minuto 36 y su relevo fue Arturo Alfonso González cuando su equipo ya estaba abajo en el marcador por 2-0. Ya en la banca de suplentes, tras salir de cambio, Diego González se vio impotente y al borde del llanto debido a su lesión que, todo indica, es muscular.

¿EN PELIGRO EL MUNDIAL 2026 PARA DIEGO GONZÁLEZ POR LESIÓN CON ATLAS?

El futbolista de 23 años de edad y que vive su tercer torneo con los Rojinegros tras su paso por Celaya de la Liga de Expansión MX encendió las alerta no sólo al interior del conjunto tapatío, también en la Selección de Paraguay, con la que pelea un lugar para jugar el Mundial 2026.

Su buena actuación en el Apertura 2025 con cinco goles en 17 juegos disputados sin ser centro delantero natural le valieron para ser considerado por la Selección de Paraguay para un eventual llamado en caso de ser necesario rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.

Con la selección mayor de Paraguay jugó cuatro partidos en 2025; frente a Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y México, estas dos como sedes del Mundial 2026 al igual que Canadá. Ante los japoneses y estadounidenses, Diego González salió en la alineación titular.