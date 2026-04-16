Liga MX Muere Alejandro Burillo Azcárraga, quien fuera dueño del Atlante El exdirectivo fue parte del Consejo de Futbol de Televisa y dueño del Atlante varios años.

Video Muere Alejandro Burillo Azcárraga impulsor del deporte en México

Este jueves 16 de abril se comunicó la muerte de Alejandro Burillo Azcárraga a los 75 años de edad, familiar de Emilio Azcárraga Jean, dueño del América de la Liga MX.

Este día se dio a conocer la noticia a través de las redes sociales y TUDN pudo confirmarla, lamentando esta sensible información.

PUBLICIDAD

¿Quién fue Alejandro Burillo Azcárraga?



Alejandro Burillo Azcárraga formó parte del Consejo de Futbol de Televisa y también fue dueño del Atlante desde 1996 y hasta el pasado 2018 donde dejó de ser accionista mayoritario.

Burillo fue uno de los hombres más importantes del futbol mexicano en la década de los 90s y estuvo también dentro de la extinta Comisión de Selecciones Nacionales en su momento.

Fundó la empresa Aba Sport, que unía sus iniciales, por lo que fue artífice de la playera icónica que usó la Selección Mexicana en el Mundial Francia 1998, la cual es considerada por muchos, como la más bonita con la que se ha jugado una Copa del Mundo.

Alejandro Burillo tuvo la visión de un lugar ideal para los entrenamientos del Atlante, por lo que fue el encargado de construir el Centro Pegaso de Alto Rendimiento, actualmente conocido como Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol y casa de las selecciones nacionales.