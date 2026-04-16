    Liga MX

    Muere Alejandro Burillo Azcárraga, quien fuera dueño del Atlante

    El exdirectivo fue parte del Consejo de Futbol de Televisa y dueño del Atlante varios años.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Muere Alejandro Burillo Azcárraga impulsor del deporte en México

    Este jueves 16 de abril se comunicó la muerte de Alejandro Burillo Azcárraga a los 75 años de edad, familiar de Emilio Azcárraga Jean, dueño del América de la Liga MX.

    Este día se dio a conocer la noticia a través de las redes sociales y TUDN pudo confirmarla, lamentando esta sensible información.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Chivas va por marca de goles en el Clausura 2026 que no logra desde 2008
    1 mins

    Chivas va por marca de goles en el Clausura 2026 que no logra desde 2008

    Liga MX
    Presentan la Copa Santos Peñoles con la participación de más de 400 equipos
    1 mins

    Presentan la Copa Santos Peñoles con la participación de más de 400 equipos

    Liga MX
    América y André Jardine corren riesgo de su peor marca en Liga MX
    2 mins

    América y André Jardine corren riesgo de su peor marca en Liga MX

    Liga MX
    Nicolás Ibáñez conoce la gravedad de su lesión en Cruz Azul
    1 mins

    Nicolás Ibáñez conoce la gravedad de su lesión en Cruz Azul

    Liga MX
    Decio de María recibe homenaje de la FMF por su trayectoria en el futbol mexicano
    2 mins

    Decio de María recibe homenaje de la FMF por su trayectoria en el futbol mexicano

    Liga MX
    Erick Gutiérrez reaparece y lanza mensaje tras no ser considerado en Chivas
    1 mins

    Erick Gutiérrez reaparece y lanza mensaje tras no ser considerado en Chivas

    Liga MX
    Carrasquilla hace fuerte confesión: "No sabía si quería volver a México"
    2 mins

    Carrasquilla hace fuerte confesión: "No sabía si quería volver a México"

    Liga MX
    Gorriarán y la razón por la que no ha renovado con Tigres: ¿Cruz Azul interesado?
    1 mins

    Gorriarán y la razón por la que no ha renovado con Tigres: ¿Cruz Azul interesado?

    Liga MX
    Emilio Azcárraga visita al América, tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Emilio Azcárraga visita al América, tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup

    Liga MX
    Tigres quiere tener a André-Pierre Gignac en otra faceta
    1 mins

    Tigres quiere tener a André-Pierre Gignac en otra faceta

    Liga MX

    ¿Quién fue Alejandro Burillo Azcárraga?


    Alejandro Burillo Azcárraga formó parte del Consejo de Futbol de Televisa y también fue dueño del Atlante desde 1996 y hasta el pasado 2018 donde dejó de ser accionista mayoritario.

    Burillo fue uno de los hombres más importantes del futbol mexicano en la década de los 90s y estuvo también dentro de la extinta Comisión de Selecciones Nacionales en su momento.

    Fundó la empresa Aba Sport, que unía sus iniciales, por lo que fue artífice de la playera icónica que usó la Selección Mexicana en el Mundial Francia 1998, la cual es considerada por muchos, como la más bonita con la que se ha jugado una Copa del Mundo.

    Alejandro Burillo tuvo la visión de un lugar ideal para los entrenamientos del Atlante, por lo que fue el encargado de construir el Centro Pegaso de Alto Rendimiento, actualmente conocido como Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol y casa de las selecciones nacionales.

    Se encargó de impulsar el tenis en México al darle mayor fuerza al Abierto Mexicano de Tenis y posteriormente el Torneo de Los Cabos

    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Doménica Montero
    Gratis
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX