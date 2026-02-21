    Tenis

    Todo listo para el arranque del Abierto Mexicano de Tenis del 2026

    Contará entre sus figuras con la presencia del alemán Alexandre Zverev y caliente.mx tendrá una experiencia premium para sus usuarios.

    Por:
    TUDN
    add
    Video Video histórico: Hijo de Rafa Nadal con ‘la crema y nata’ del tenis


    Todo está listo para que el Abierto Mexicano de Tenis del 2026 se celebre del 23 al 28 de febrero próximos en Acapulco, Guerrero, en la que será la edición 33.

    Treinta y dos jugadores en singles y 16 en parejas dobles buscarán la bolsa de premios de 2 millones 469 mil dólares entre los que destacan Alexandre Zverev rankeado 3 ATP, Alex de Miñau (6), Casper Ruud (13) y Alejandro Davidovich Fokina (14).

    Además, Juan Martín del Potro, campeón en Acapulco en 2018, será embajador del torneo

    En el evento, caliente.mx tendrá presencia en todas as canchas y un espacio de hospitality propio, experiencia pensada como un punto de pausa entre partidos.

    Diseñado para que nuevos clientes y activos puedan seguir otros eventos deportivos en vivo, disfrutar del ambiente con bebidas y relajarse mientras el torneo marca el ritmo de la jornada.

    Jugadores confirmados:

    ● Alexandre Zverev (3)
    ● Alex de Miñaur (6)
    ● Casper Ruud (13)
    ● Alejandro Davidovich Fokina (14)
    ● Flavio Cobolli (22)
    ● Cameron Norrie (27)
    ● Brandon Nakashima (30)
    ● Valentin Vacherot (31)
    ● Frances Tiafoe (34)

    Video ¡Legendario! Novak Djokovic llega a 100 títulos
    Tenis