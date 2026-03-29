Mundial 2026 FMF hace la reapertura del CAR con presencia de Gianni Infantino Con la presencia del presidente de la FIFA y directivos de Liga MX, se hizo la reapertura.

Video Las nuevas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento

Con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la Federación Mexicana de Futbol llevó este sábado por la tarde la reapertura del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de al inicio de su concentración al Mundial 2026.

“Un placer estar en mi casa. Estamos aquí para celebrar esta obra, celebrar el futbol mexicano. Agradecer a todos por el gran trabajo que se hizo. El mundial arranca hoy en Ciudad de México. Sabemos que el Mundial es más que un evento deportivo, el mundo se para cuando hay Mundial y México es el país donde el Mundial se va a celebrar por tercera vez, el único país en la historia”, compartió Gianni Infantino.

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“Es un día muy especial para nosotros. Que quede testimonio que los recursos de FIFA se están usando para el beneficio de los futbolistas. Queremos develar el edificio Gianni Infantino”, compartió Mikel Arriola, Comisionado de la FMF.

Esta es una obra que marca una nueva etapa para el desarrollo de la infraestructura del futbol mexicano y que será pieza clave en la preparación de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un evento formal celebrado en el renovado centro, Mikel Arriola, Comisionado de la FMF dio la bienvenida a distinguidas personalidades como Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Victor Montagliani, presidente de la Concacaf; Jurgen Mainka, director de la FIFA en México, así como representantes del Gobierno de la Ciudad de México.

En el evento se develó una placa como reconocimiento al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se ubica en el edificio medular, el epicentro del trabajo en el nuevo CAR.

CAMBIOS EN EL CAR CON PRESENCIA DE GIANNI INFANTINO

El crecimiento de la superficie construida pasó de 8,500 m² a 19,500 m².

El aumento en la capacidad de hospedaje de 104 a 156 futbolistas.

La expansión de 54 a 81 habitaciones.

La ampliación de la capacidad hotelera para albergar ahora a 95 huéspedes en Selección Mayor y 60 en selecciones menores así como 4 selecciones simultaneas hospedadas.

La triplicación de la capacidad del comedor para 240 personas en total.

Un gimnasio con capacidad para tres selecciones simultáneamente, equipado con tecnología de primer nivel.

La incorporación de un área de hidroterapia, con piscinas de agua fría, caliente, sauna y vapor

Mejoras en las áreas médica y de nutrición.

La modernización de espacios operativos y de atención, como la Sala de Prensa, además de nuevos auditorios y oficinas destinadas para el staff operativo.

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Inaugurado originalmente en 2003 como Centro Pegaso, el actual CAR había recibido remodelaciones a lo largo de los años, sin embargo, esta intervención representa la más profunda en historia con una inédita inversión de 400 millones de pesos.

Las obras concluyen con luego de un trabajo que llevó una planeación de más de cinco años y que deja consigo una una renovación integral de la infraestructura deportiva, operativa y de servicios por parte de la Federación Mexicana de Futbol.