Monterrey vs. Toluca cierran la actividad de las Semifinales de Ida de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio BBVA.

Rayados consiguió su pasaje con triunfo en el global ante América por 3-2, gracias al gol de Germán Berterame en los últimos minutos del partido.

Los Diablos Rojos, campeones del futbol mexicano, avanzaron con global de 2-1 ante FC Juárez, aunque la ausencia de Alexis Vega continúa en el equipo mexiquense.

ACCIONES EN VIVO DEL MONTERREY VS. TOLUCA

GOL DE GERMÁN BERTERAME, RAYADOS 1-0 TOLUCA

Comienza el partido en el Estadio BBVA.

HORARIOS DE LAS SEMIFINALES DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX



El partido de Monterrey vs. Toluca es seguidilla del primer partido de Semifinales entre Cruz Azul vs. Tigres, que abrieron la actividad de esta ronda más temprano.

Miércoles 3 de diciembre:

Monterrey vs. Toluca: Estadio BBVA - 9:00pm del Centro de México, 11:00pm de Este; 9:00pm del Centro y 7:00pm del Pacífico en Estados Unidos.

Sábado 6 de diciembre:

Toluca vs. Monterrey: Estadio Nemesio Diez - 7:00pm del Centro de México, 9:00pm de Este; 7:00pm del Centro y 5:00pm del Pacífico en Estados Unidos.