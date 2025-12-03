    Liga MX

    Monterrey vs. Toluca EN VIVO: Se cierran las Semifinales de Ida

    El cuadro de Rayados espera sacar ventaja en el Estadio BBVA sobre el campeón esta noche.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    ¡EN VIVO! Monterrey vs. Toluca, Liguilla del Apertura 2025 de Liga MX

    Monterrey vs. Toluca cierran la actividad de las Semifinales de Ida de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio BBVA.

    Rayados consiguió su pasaje con triunfo en el global ante América por 3-2, gracias al gol de Germán Berterame en los últimos minutos del partido.

    Los Diablos Rojos, campeones del futbol mexicano, avanzaron con global de 2-1 ante FC Juárez, aunque la ausencia de Alexis Vega continúa en el equipo mexiquense.

    ACCIONES EN VIVO DEL MONTERREY VS. TOLUCA

    • GOL DE GERMÁN BERTERAME, RAYADOS 1-0 TOLUCA
    Video ¡Gol de Rayados! Berterame marca el primero de cabeza y ya lo gana Monterrey
    • Comienza el partido en el Estadio BBVA.
    Video ¡En vivo! Rayados vs Toluca semifinales ida AQUÍ

    HORARIOS DE LAS SEMIFINALES DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX


    El partido de Monterrey vs. Toluca es seguidilla del primer partido de Semifinales entre Cruz Azul vs. Tigres, que abrieron la actividad de esta ronda más temprano.

    Miércoles 3 de diciembre:

    Cruz Azul 1-1 Tigres: Estadio Olímpico Universitario.

    Monterrey vs. Toluca: Estadio BBVA - 9:00pm del Centro de México, 11:00pm de Este; 9:00pm del Centro y 7:00pm del Pacífico en Estados Unidos.

    Sábado 6 de diciembre:

    Toluca vs. Monterrey: Estadio Nemesio Diez - 7:00pm del Centro de México, 9:00pm de Este; 7:00pm del Centro y 5:00pm del Pacífico en Estados Unidos.

    Tigres vs. Cruz Azul: Estadio Universitario - 9:10pm del Centro de México, 11:10pm de Este; 9:10pm del Centro y 7:10pm del Pacífico en Estados Unidos.

    Liga MX
