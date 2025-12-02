Video Caso Alexis Vega: Te explicamos su nueva lesión y las consecuencias

Una mala noticia recibió el Toluca de cara a las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX luego de que se diera a conocer que Alexis Vega presentó una nueva lesión, que significaría su tercera en lo que va del torneo.

De acuerdo con información de Francisco Arredondo, reportero de TUDN, el atacante mexicano fue sometido a estudios por un posible problema de tendones.

“Se suponía que ya estaba recuperado del desgarre sufrido ante Pachuca, pero este lunes le iban hacer unos estudios para descartar que sea un tema de tendones, ese es el tema y están en alerta”, informó Francisco Arredondo en Línea de 4.

Con esta nueva alerta son tres lesiones que ha sufrido Alexis Vega en el Apertura 2025, la primera de la rodilla durante el juego ante Xolos, luego el desgarre en la jornada 15 y frente a Pachuca. y la última el jueves pasado mientras probaba de la segunda lesión.

Ahora los Diablos Rojos esperarán los resultados para saber si llega para el partido de vuelta ante Monterrey que se disputarán este sábado 6 de diciembre en el estadio Nemesio Diez.

¿DESPIDOS EN TOLUCA TRAS LESIÓN DE ALEXIS VEGA?

En Línea de 4 se dio a conocer que parte de los kinesiólogos que atendieron a Alexis Vega fueron separados del primer equipo.

De acuerdo con David Faitelson y Marco Cancino, analistas de TUDN, la directiva tomó la decisión de que tres especialistas fueron removidos por la forma en que han tratado al futbolista de los Diablos Rojos.

Alexis Vega no juega con los Diablos Rojos desde la jornada 15 cuando enfrentaron a los Tuzos del Pachuca}