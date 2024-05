De cara a la serie de Semifinales Monterrey vs. Cruz Azul de la Liga MX en el Clausura 2024 , Fernando ‘Tano’ Ortiz , director técnico de Rayados , confirmó que el veterano defensa mexicano Héctor Moreno se perderá lo que resta de la Liguilla .

“ Héctor Moreno tiene dos costillas fisuradas, por lo que se entiende los doctores lleva mínima dos semanas. Después van a ver la tolerancia que pueda tener al día a día con respecto de su lesión. Mañana no estará considerado por tema lógico de sus fisuras”, indicó ‘Tano’ Ortiz este miércoles.

Sin embargo, el equipo de la Sultana del Norte recuperó a dos elementos que salieron de sus lesiones para el partido de ida de las Semifinales de Liga MX Monterrey vs. Cruz Azul que se disputará este jueves en el Estadio BBVA.

Además, negó que la queja de Jordi Cortizo acerca de que no es considerado por ‘Tano’ Ortiz en el equipo titular de Rayados de Monterrey, luego de hacer un gol en la vuelta de Cuartos de Final frente a Tigres, fue una mala interpretación de la prensa o una mala manera de comunicar de parte de su jugador.

“Conociéndolo creo que es un chico espontáneo, no creo que tenga una mala intención de sentirse inconforme en la decisión que yo tome, después la palabra que utilizó quizás no fue la información que ustedes tratan de informar y generar en una situación lo intuyo, no lo vi, pero puede suceder.