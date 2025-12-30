Liga MX En Monterrey aún hablan de Sergio Ramos y la huella que dejó en Rayados Fidel Ambriz habló del aprendizaje que tuvieron al interior del equipo con un futbolista del nivel del central español.

Video El mensaje en Rayados a Sergio Ramos tras su paso por Monterrey

Si bien Sergio Ramos no se encuentra más en Rayados de Monterrey, su paso por el equipo dejó una huella poderosa, sobre todo para los más jóvenes como es el caso de Fidel Ambriz, quien destacó el aprendizaje y legado que dejó el central español en el equipo.

El campeón del mundo con España y multicampeón con Real Madrid, jugó en el Clausura y Apertura de 2025 en la Liga MX, primero con Martín Demichelis como director técnico y luego con Domenec Torrent al frente, aunque no pudo sumar títulos de por medio.

“En mi caso, y creo que todos coincidimos en lo mismo, haber tenido como compañero, un jugador como Sergio Ramos, nos lo vamos a llevar para toda nuestra carrera y para nuestra vida. Al final de cuentas, lo que él representa y representó para el futbol es histórico; es un jugador histórico del futbol mundial.

“Agradecerle por todo lo que nos enseñó, lo que nos comentó y lo que habló con cada uno de nosotros. En lo personal me llevo varias lecciones que espero nos sirvan a mí y a todos los demás para que el próximo año podamos hacer las cosas de la mejor manera y también para nuestra carrera”, dijo a la prensa deportiva Fidel Ambriz.

LO QUE APORTÓ SERGIO RAMOS EN MONTERREY

Fidel Ambriz destacó la aportación del futbolista español en el conjunto de Rayados, su trato con los compañeros y la forma en la que se dirigió dentro del vestidor sin importar el estratega en turno.

“En el día a día, incluso sin que hablara contigo, uno veía el liderazgo que tenía como persona y su humildad. Al final de cuentas, un jugador y una persona de su talla, verlo así, la verdad, era único. Y obviamente dentro del campo ni se diga: hablaba con cada uno de nosotros futbolísticamente, sobre qué podíamos mejorar y qué teníamos que hacer.

“Era un líder nato, hay que decirlo así. Creo que todos nos llevamos una gran lección de haber tenido a Sergio como compañero y espero que nos sirva a todos”, comentó Fidel Ambriz.

De cara a la Liga MX Clausura 2026, donde Monterrey debutará ante el campeón Toluca en la Sultana del Norte, Fidel Ambriz, quien llegó a Rayados en septiembre de 2024, dijo que tiene como objetivo ser mejor jugador en su club para a la vez ser considerado en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

“Primero que nada es sumar al club y ayudar a que Monterrey pueda ser campeón. Si al club le va bien, por ende a uno individualmente también le puede ir mejor, tanto para poder ir a selección como para subir mi nivel futbolístico y aspirar a ser campeón con Monterrey.