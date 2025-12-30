    Liga MX

    América: El 2026 deberá ser la revancha para las Águilas

    Después de un 2025 donde sufrieron fracasos, las Águilas buscan resurgir a nivel nacional e internacional.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video 2026, año de revancha para América

    América llegó al 2025 de la mejor forma tras conseguir el tricampeonato de la Liga MX y en la primera parte del torneo Clausura tuvieron las posibilidades de lograr el tetracampeonato, ganar en Concacaf y meterse al Mundial de Clubes, pero en un parpadeo todo se esfumó.

    En el torneo local las Águilas lograron meterse a la final pese a las constantes lesiones que sufrieron, sin embargo, cayeron en la Final del Clausura 2025 frente al Toluca.

    En la Concacaf Champions Cup, América se quedó en los Cuartos de Final al perder con Cruz Azul para no conseguir el pase al Mundial de Clubes, pero a pesar de la derrota tuvieron una oportunidad más de meterse el torneo de clubes con un juego de repechaje ante LAFC que no supieron aprovechar.

    Para la segunda mitad las cosas no cambiaron ya que perdieron el Campeón de Campeones de la Liga MX, no destacaron en la Leagues Cup y cerraron el año siendo eliminados en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

    Ahora para el 2026, el América busca resurgir de las cenizas para meterse a los primeros planos tanto a nivel nacional como internacional que tanto desea la afición americanista.

    Los primeros objetivos que tienen los Azulcremas es el título del Clausura 2026, un torneo que será atípico, y luego ganar el ansiado título de la Concacaf que le da el pase a la Copa Intercontinental y también a Mundial de Clubes del 2029.

    Después se vendrá el Apertura 2026 y la Leagues Cup, torneo que se le ha negado ante los de la MLS y que también es un pendiente del americanismo.

    Sin embargo, cumplir los objetivos no será fácil ya que tendrá que haber una restructuración dentro del equipo de André Jardine con bajas e incorporaciones que fortalezcan a las Águilas para que vuelvan a ser el equipo que logró el tricampeonato.

    Liga MXAmérica

