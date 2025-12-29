Liga MX Gilberto Mora y Hormiga González aumentan al doble su valor en Liga MX Se publicó la estadística donde destacan elementos juveniles del futbol mexicano en su valor.

La irrupción de Gilberto Mora en la Liga MX y con Selección Mexicana no solamente llamaron la atención en el futbol mexicano en este 2025.

Más allá del interés que exista por equipos de Europa para fichar a Morita, el sitio especializado Transfermarkt publicó este lunes 29 de diciembre el Top 10 de jugadores más valiosos de la Liga MX.

LOS MÁS VALIOSOS DE LA LIGA MX



Transfermarkt coloca a Gilberto Mora como el número uno, al duplicar su valor que tenía en el 2025 de cara al 2026 con una valía de más de 10 millones de dólares.

Otro jugador que tuvo un incremento, pero éste de más del doble, fue el MVP del Apertura 2025, Armando 'Hormiga' González de Chivas, al pasar de 2.5 millones de dólares a más de 7 millones de dólares.

Acá el listado completo del Top 10 de jugadores más valiosos de la Liga MX rumbo al Clausura 2026 por Transfermarkt, donde destacan tres jugadores del América.

Gilberto Mora - Xolos: 10 millones de dólares

- Xolos: 10 millones de dólares Allan Saint-Maximin - América: 10 millones de dólares

- América: 10 millones de dólares Marcel Ruiz - Toluca: 9 millones de dólares

- Toluca: 9 millones de dólares Erik Lira - Cruz Azul: 9 millones de dólares

- Cruz Azul: 9 millones de dólares Ángel Correa - Tigres: 9 millones de dólares

- Tigres: 9 millones de dólares Alexis Vega - Toluca: 9 millones de dólares

- Toluca: 9 millones de dólares Álvaro Fidalgo - América: 8.5 millones de dólares

- América: 8.5 millones de dólares Alejandro Zendejas - América: 8.5 millones de dólares

- América: 8.5 millones de dólares Armando 'Hormiga' González - Chivas: 7 millones de dólares.