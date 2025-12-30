Liga MX Cruz Azul contempla a este jugador mexicano que está en Europa como refuerzo Este defensor es del interés de La Máquina, pero no es el único equipo que busca repatriarlo, también América y Monterrey han preguntado por él.

Video El jugador ‘europeo’ que quieren Cruz Azul, América y hasta Monterrey

En pleno mercado de invierno en todo el mundo, en la Liga MX rumbo al Clausura 2026 la danza de piernas por un refuerzo se mantiene al rojo vivo y Cruz Azul es uno de los equipos que más se mueve en este sentido.

Hay varios jugadores que La Máquina tiene en la mira, incluso ha preguntado por la posibilidad de sumar a su plantel a Ramón Juárez, de las Águilas del América; así como por Jesús Gómez, de Xolos de Tijuana.

No son los únicos, hay varios jugadores jóvenes y mexicanos, de mucha calidad, por los que el cuadro que dirige Nicolás Larcamón está interesado, pero de momento sólo son pláticas y acercamientos.

De acuerdo con Adrián Esparza, reportero de TUDN, una de las posibilidades y con el que incluso ya se habló con su agente es el central César Montes, seleccionado mexicano que apunta a estar en el Mundial 2026 y que milita en la actualidad en el Lokomotiv Moscú.

A decir de Adrián Esparza, en Cruz Azul no se vislumbra un bombazo para este mercado de fichajes, pero “César Montes sí sería un bombazo”; sin embargo, “es un jugador muy caro, Lokomototiv pagó mucha lana para tenerlo y tiene un sueldo alto”.

¿ES REAL EL INTERÉS DE CRUZ AZUL POR CÉSAR MONTES?

Sí es real que el cuadro de la institución cementera quiera al central mexicano de 28 años de edad. “Han hablado con su agente, se han sentado con él para ver posibilidades, es verdadero, han existido, si bien no negociaciones, sí pláticas para saber si el jugador está dispuesto a venir y él sí está dispuesto a regresar.

No obstante, en “Cruz Azul dicen aguantemos, parece que no vamos. Mucha cantidad en dinero (de por medio) y puede cambiar algo en enero, puede ser, pero hasta ahora se ve muy complicado y por lo que han dicho está frío el caso”, señaló Adrián Espazra.