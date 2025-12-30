Liga MX Ángel Sepúlveda ve así su regresa a Guadalajara El delantero del Rebaño Sagrado aseguró que lo quiere todo en su vuelta a Chivas.

Ángel Sepúlveda asegura que su primera oportunidad con Chivas en el 2018 fue tan rápida que no tuvo tiempo de nada, ni de lamentarse, por eso ahora no piensa volver a dejar escapar el chance y dice que su regreso al Rebaño es el reto de su vida y que lo quiere todo con la institución.

Y es que el atacante, que llega a la Perla Tapatía desde Cruz Azul, habló para Chivas TV y dejó muy en claro su sentir de esta nueva oportunidad en el equipo.

"Lo veo como el reto de mi vida, el saber que se me da esa segunda oportunidad. De saber que Ángel Sepúlveda pueda hacer las cosas en Chivas. Todo lo que dimensiona eso. Vengo con esa ilusión, estaba listo para este gran reto. Disfrutarlo, trabajar día con día para entregar los resultados y poner a Chivas en lo más alto", aseguró.

Y Sepúlveda no fue modesto sobre lo que busca de la mano de Chivas: jugar un Mundial con la Selección Mexicana y títulos con Guadalajara.

"Quiero todo, quiero hacer primero las cosas bien en mi club que en este caso ya es Chivas, orgullosamente de puros mexicanos. No quiero bajar esos números. Quiero seguir estando en lo más alto. Quiero competir hasta el último día para poder jugar un Mundial como siempre lo he soñado. Esta es la oportunidad que había esperado toda mi vida y no voy a dejar de pelear hasta que así sea.

"De esas noches soñadas, el volver a pisar esta cancha (del Akron). Ser local, sentir el apoyo de todos los aficionados. Quiero demostrarme a mí, demostrar a todas las personas que puedo hacer grandes cosas y que puedo ayudar al equipo a lograr campeonatos", finalizó.

Sepúlveda, de 34 años, tendrá su segundo chance en el club del que es seguidor. Tuvo un breve paso por la institución en el 2018 y ha jugado en otro clubes como Morelia, Atlante, Querétaro, Necaxa, Tijuana y previo a llegar a Chivas jugó en Cruz Azul.