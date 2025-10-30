Video ¡Alexis Vega se rompe en el partido de Toluca contra Pachuca y sale llorando!

Alexis Vega, delantero del Toluca, salió lesionado del partido ante Pachuca en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y los Diablos Rojos dieron a conocer el reporte médico.

"Alexis Ernesto Vega Rojas presenta lesión muscular grado Il del semitendinoso en el muslo izquierdo. De acuerdo con su evolución se reintegrará da actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas", se dio a conocer en el comunicado oficial.

Las esperanzas no eran del todo buenas en el interior del conjunto mexiquense. Incluso, Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, había señalado su preocupación por la gravedad de la lesión de Alexis Vega.

De esta forma, se confirma que Alexis Vega se pierde lo que resta de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en donde los escarlatas se juegan el liderato en las últimas dos fechas.

En el peor de los casos, Alexis Vega podría batallar para regresar al menos para el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, instancia a la que el Toluca ya clasificó de forma directa para evitar el Play-in.