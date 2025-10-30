    Toluca

    Revelan gravedad de la lesión de Alexis Vega en Toluca rumbo a Liguilla

    El delantero de los Diablos Rojos salió lesionado por un problema muscular del partido ante Pachuca.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Alexis Vega se rompe en el partido de Toluca contra Pachuca y sale llorando!

    Alexis Vega, delantero del Toluca, salió lesionado del partido ante Pachuca en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y los Diablos Rojos dieron a conocer el reporte médico.

    "Alexis Ernesto Vega Rojas presenta lesión muscular grado Il del semitendinoso en el muslo izquierdo. De acuerdo con su evolución se reintegrará da actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas", se dio a conocer en el comunicado oficial.

    Las esperanzas no eran del todo buenas en el interior del conjunto mexiquense. Incluso, Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, había señalado su preocupación por la gravedad de la lesión de Alexis Vega.

    De esta forma, se confirma que Alexis Vega se pierde lo que resta de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en donde los escarlatas se juegan el liderato en las últimas dos fechas.

    En el peor de los casos, Alexis Vega podría batallar para regresar al menos para el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, instancia a la que el Toluca ya clasificó de forma directa para evitar el Play-in.

    La buena noticia para los Diablos Rojos es que hay fecha FIFA de por medio, incluso el inicio de la Fase Final de la Liga MX sufrirá una pausa importante para dar paso a partidos de la Selección Mexicana, tiempo clave para la recuperación de Alexis Vega, que se perderá estos partidos del Tri, los últimos de 2025.

