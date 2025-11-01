Video Resumen | Atlas tiene ligera esperanza de Play-in tras empatar con Toluca

Atlas recibió a Toluca en partido correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, encuentro que se disputó en la cancha del Estadio Jalisco y en el que los Rojinegros tienen una última oportunidad de pelear por el Play-In.

La primera mitad tuvo acciones de peligro, pero no fueron certeros de cara a los arcos rivales, Camilo Vargas y Luis García respondieron de forma correcta ante las llegadas.

PUBLICIDAD

De esta forma se diluyó el tiempo, este resultado les servía de poco a las dos escuadras, ya que Cruz Azul se hizo del primer lugar al vencer a Puebla y Toluca se quedó con la segunda posición, mientras que Atlas veía cómo baja su porcentaje de posibilidades de avanzar al Play-In.

En la segunda mitad, se manejó la misma intensidad, pero conservaron el resultado sin goles, el arquero colombiano se mantuvo como el jugador más valioso del partido.

Paulinho se quedó con las ganas de incrementar la ventaja en su cuenta personal de goleo, no pudo aprovechar que Joao Pedro de Atlético San Luis no anotó ante Juárez, ahora, ambos están en la mira de Armando ‘Hormiga’ González de Chivas.

Con este resultado, Atlas se quedó con 17 puntos en zona de Play-In, mientras que Toluca llegó a 34 y se quedará con el subliderato, por el momento.

Para la última fecha de la fase regular del Apertura 2025, los Rojinegros visitarán a Tijuana y los Diablos Rojos recibirán la visita del América.