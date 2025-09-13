Video Resumen | Con un doblete de Memo Martínez, Pumas se impuso con claridad sobre Mazatlán

Apenas corría el minuto 9 del partido, cuando en una jugada a velocidad, el Guillermo Martínez fue derribado de frente al arco por Facundo Almada, para que se marcara del penal de forma inmediata y viniera el mismo Memote para encargarse de cobrarlo y poner el 1-0 para los Pumas.

PUBLICIDAD

Ya en tiempo de compensación de la primera parte, tras un pase filtrado de Santiago Trigos para Ruvalcaba, éste metió la diagonal de la muerte que dejó al Memote solo de frente al arco, quien simplemente la empujó para convertir su doblete y el 2-0 en la pizarra.

Sin embargo, Mazatlán reaccionó de forma inmediata y, en una escapada por derecha, Omar Moreno sirvió en el área para que llegara Fabio Gomes de atrás, pateara la de gajos y recortara distancia al poner las cifras 2-1 antes del silbatazo del descanso.

A los 54 minutos, Nicolás Benedetti se metió al área y tras eludir a varios rivales, fue derribado por Nathanael para que se marcara la pena máxima, sin embargo, la oportunidad de empatar se esfumó cuado Keylor Navas atajó el disparo que realizó el mismo Benedetti.

Más adelante Keylor Navas tuvo oportunidad de vestirse de héroe al menos en un par de ocasiones más, lo que evitó el empate de Mazatlán; mientras que ya en la compensación, Alan Medina sacó un fogonazo desde los linderos del área para vencer nuevamente a Ricardo Gutiérrez y marcar el 3-1.

Finalmente, tras una mano en el área del Mazatlán, se decretó un nuevo penal, mismo que cobró José Juan Macías de forma correcta para el 4-1 definitivo y la victoria de los Pumas.