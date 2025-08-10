Video ¡No se queda callado! Memote responde a fans de Pumas por abucheos

La tormenta que de nuevo azotó a la Ciudad de México jugó su propio partido de futbol, al afectar el desempeño de futbolistas de Pumas y Necaxa, que empataron a un gol ante una inundada cancha de Ciudad Universitaria.

Al finalizar el primer tiempo era prácticamente imposible jugar futbol, por lo que se aplazó la reanudación de la parte complementaria para realizarle trabajos de drenado al césped.

Al minuto 71, ya con el empate a un gol en el marcador, Guillermo Martínez tuvo en sus pies la oportunidad de firmar segundo, pero hizo lo más difícil fallarla cuando intentaba impactarla, pero lo mojado de la cancha y el balón, no le permitió impactar de forma adecuada.

A través de su Instagram, ‘Memote’ Martínez señaló que los abucheos son bien recibidos un error que costó y toca afrontarlo.

“A veces toca solucionar y en ocasiones puede costar, así es la magia del futbol. Pero siempre con la cara en alto para corregirlo y ser mejor”, destacó.

RESPALDO A MEMOTE TRAS SU FALLOTA

Me gusta mi equipo porque genera y depender de un solo jugador muchas veces es difícil, mi equipo no depende de un solo jugador porque me hacen goles los laterales, los extremos, los enganches, hasta los contenciones…

Me parece que Memo hace un trabajo espectacular, defensivamente nos ayuda mucho, está aguantando, empezando a entender la idea. Ojalá se le abra el arco porque más allá de eso lo triste sería que no tuviéramos ocasiones.

Fueron las palabras de Efraín Juárez al término del partido ante el Necaxa.