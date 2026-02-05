    Liga MX

    Lo que falta para que Joao Pedro sea jugador de Cruz Azul

    El futbolista brasileño ya estaría buscando casa en la Ciudad de México.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Video Lo que a Cruz Azul le falta para fichar a Joao Pedro de San Luis


    Cruz Azul desea tener en sus filas a Joao Pedro para este Clausura 2026, sin embargo, las negociaciones siguen trabadas con la directiva del Atlético de San Luis que está abierto a que salga el atacante.

    De acuerdo con Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, el problema que aun existe para que la Máquina se haga de los servicios de Joao Pedro es el dinero que piden los potosinos para rescindir el contrato del futbolista.

    Cruz Azul busca en un inicio pagar una parte de la recisión de forma inmediata y el resto en abonos y esta propuesta está siendo analizada por el Atlético de San Luis, y en caso de aceptarla le subiría un poco el precio.

    Mientras se resuelve el tema del dinero entre las directivas, Joao Pedro ya está buscando en donde vivir en la Ciudad de México.

    El atacante brasileño fue el líder de goleo del Apertura 2025 junto con otros dos futbolistas tras anotar 11 goles en el torneo, en el presente C lausura 2026 el futbolista suma un tanto.

    Cabe destacar que hace unos días el atacante brasileño renovó con el Atlético de San Luis, y a Cruz Azul le quedan pocos días para llegar a un arreglo ya que el 9 de febrero se cierra el mercado de fichajes de la Liga MX.

    Video ¡Alerta de spoiler! Embajada mexicana adelanta anuncio de fichaje de Cruz Azul
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulSan Luis

