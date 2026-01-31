Atlas EN VIVO | Atlas vs Mazatlán - Clausura 2026 La Jornada 4 de la Liga MX continúa con este emocionante partido.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video ¡Arranca el partido Atlas vs. Mazatlán! EN VIVO desde el estadio Jalisco

Atlas y Mazatlán se enfrentan en la Jornada 4 del Clausura 2025 en el Estadio Jalisco.

Los Rojinegros suman seis unidades en tres partidos, producto de dos triunfos y una derrota. Con dos goles a favor y dos goles en contra.

PUBLICIDAD

Mientras, el visitante es el último sitio del torneo. Tiene tres derrotas, tres goles a favor y nueve en contra.

Sigue aquí las incidencias del partido:

Arrancó el partido.

A los 10 minutos, tras un rechace del arquero Rodríguez, Mateo García dispara, pero le sale un servicio Djurdjevic que anotó el primer gol del partido.

Video ¡Gool del Atlas! ¡Djurdjevic abre el marcador y la manda al fondo de las redes



El juego se mantuvo en un tono de mucha fuerza y con pocas oportunidades de gol a lo largo de la primera mitad, ya en la segunda parte Mazatlán generó un par de chances de gol, pero Atlas también tuvo la oprtunidad de aumentar la ventaja, pero la desaprovechó.

Video ¡El esférico no bajó! Sergio Hernández cerca un golazo para el Atlas

La más clara para los Rojinegros en la segunda mitad fue una chilena de Djuka a los 78 minutos del partido. Que salió a las manos del arquero de Mazatlán.