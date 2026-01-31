    Atlas

    EN VIVO | Atlas vs Mazatlán - Clausura 2026

    La Jornada 4 de la Liga MX continúa con este emocionante partido.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Arranca el partido Atlas vs. Mazatlán! EN VIVO desde el estadio Jalisco

    Atlas y Mazatlán se enfrentan en la Jornada 4 del Clausura 2025 en el Estadio Jalisco.

    Los Rojinegros suman seis unidades en tres partidos, producto de dos triunfos y una derrota. Con dos goles a favor y dos goles en contra.

    PUBLICIDAD

    Mientras, el visitante es el último sitio del torneo. Tiene tres derrotas, tres goles a favor y nueve en contra.

    Más sobre Liga MX

    Brian Rodríguez manda palabras de despedida para Álvaro Fidalgo del América
    2 mins

    Brian Rodríguez manda palabras de despedida para Álvaro Fidalgo del América

    Liga MX
    ¡La Hormiga González acaba de meterle gol al Atlético San Luis!
    2:38

    ¡La Hormiga González acaba de meterle gol al Atlético San Luis!

    Liga MX
    ¿De quién más? Mira el golazo con el que Joao Pedro empata 2-2 a Chivas
    1:27

    ¿De quién más? Mira el golazo con el que Joao Pedro empata 2-2 a Chivas

    Liga MX
    ¡Vaya golazo! El bailecito de Daniel Aguirre tras anotar el 1-2 al Atlético San Luis
    1:21

    ¡Vaya golazo! El bailecito de Daniel Aguirre tras anotar el 1-2 al Atlético San Luis

    Liga MX
    Así fue el golazo de Richy Ledezma vs. Atlético San Luis
    1:33

    Así fue el golazo de Richy Ledezma vs. Atlético San Luis

    Liga MX
    ¡Chivas sigue con 11! Por esto querían expulsar a Daniel Aguirre vs. San Luis
    4:10

    ¡Chivas sigue con 11! Por esto querían expulsar a Daniel Aguirre vs. San Luis

    Liga MX
    ¡Alerta! Óscar Macías sale a los 5 minutos del San Luis vs. Chivas por esta razón
    1:40

    ¡Alerta! Óscar Macías sale a los 5 minutos del San Luis vs. Chivas por esta razón

    Liga MX
    ¡Inicia la transmisión! Atlético San Luis vs Guadalajara, en directo aquí
    0:30

    ¡Inicia la transmisión! Atlético San Luis vs Guadalajara, en directo aquí

    Liga MX
    Raphael Veiga llega a México y reporta directo con el América
    2 mins

    Raphael Veiga llega a México y reporta directo con el América

    Liga MX
    Última hora: Raphael Veiga, más cerca del América
    1:40

    Última hora: Raphael Veiga, más cerca del América

    Liga MX

    Sigue aquí las incidencias del partido:

    Arrancó el partido.

    A los 10 minutos, tras un rechace del arquero Rodríguez, Mateo García dispara, pero le sale un servicio Djurdjevic que anotó el primer gol del partido.

    Video ¡Gool del Atlas! ¡Djurdjevic abre el marcador y la manda al fondo de las redes


    El juego se mantuvo en un tono de mucha fuerza y con pocas oportunidades de gol a lo largo de la primera mitad, ya en la segunda parte Mazatlán generó un par de chances de gol, pero Atlas también tuvo la oprtunidad de aumentar la ventaja, pero la desaprovechó.

    Video ¡El esférico no bajó! Sergio Hernández cerca un golazo para el Atlas

    La más clara para los Rojinegros en la segunda mitad fue una chilena de Djuka a los 78 minutos del partido. Que salió a las manos del arquero de Mazatlán.

    Video ¡Espectacular remate de Djuka! El esférico termina en las manos del arquero
    Relacionados:
    AtlasMazatlán FC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX