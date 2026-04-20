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    Mateo Chávez confiesa sentirse como campeón con Chivas tras título con AZ Alkmaar

    El exjugador del Rebaño rompió una sequía de mexicanos con títulos en Países Bajos.

    Por:Juan Regis
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    Video La confesión de Mateo Chávez que conmueve a Chivas tras título en Holanda

    Mateo Chávez conmovió a todos los Chivahermanos al acordarse del Rebaño Sagrado en su reciente título de Copa conquistado en Países Bajos con el AZ Alkmaar el fin de semana.

    El exrojiblanco confesó que alzar su primer título con el conjunto neerlandés se sintió como su hubiera sido campeón con Chivas por esta razón:

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    "La verdad me dio la sensación como si hubiera sido campeón con Chivas porque hay mucho canterano aquí y cuando les ves las caras de satisfacción es lo que yo me imaginaría si hubiera sido campeón en Chivas, eso lo hace especial", comentó el seleccionado mexicano ganador de la Copa Oro con México para Claro Sports.

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    Mateo Chávez, uno de los mexicanos con más minutos en el futbol europeo junto a Johan Vásquez y Raúl Jiménez, agradeció ser parte del proceso de alzar un título pese a no haber jugado la final.

    "No soy malagradecido en sí jugué o no jugué, porque la verdad que somos campeones y es un orgullo porque es una meta que teníamos desde el inicio del año.

    "Son cosas que no dependen de mí, pero son situaciones más grandes que una individualidad, trato de disfrutar con el equipo, de estar feliz porque es lo que siento", sentenció.

    Chávez se convirtió en el décimo jugador mexicano en lograr un título en Países Bajos, donde destacan los nombres de Hirving Lozano, Héctor Moreno, Santiago Gimenez y Andrés Guardado, entre otros.

    ¿QUIÉNES SON LOS MEXICANOS CAMPEONES EN PAÍSES BAJOS A LOS QUE SE SUMA MATEO CHÁVEZ?

    En cuanto a copas se refiere, solo Edson Álvarez, Santiago Giménez, Richard Ledezma y Mateo Chávez han logrado ganar el trofeo. En el caso de Mateo, esta temporada disputó tres partidos para contribuir al objetivo.

    Mexicanos campeones en Países Bajos:

    • Hirving Lozano: 3 Ligas
    • Richard Ledezma: 2 Ligas, 1 Copa, 1 Supercopa
    • Edson Álvarez: 2 Ligas, 1 Copa
    • Andrés Guardado: 2 Ligas, 2 Supercopas
    • Carlos Salcido: 2 Ligas, 1 Supercopa
    • Héctor Moreno: 2 Ligas, 1 Supercopa
    • Erick Gutiérrez: 2 Ligas, 1 Supercopa
    • Santiago Giménez: 1 Liga, 1 Copa, 1 Supercopa
    • Mateo Chávez: 1 Copa
    • Francisco Rodríguez: 1 Supercopa
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