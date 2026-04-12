Mundial 2026 Mateo Chávez suma minutos con primer equipo de AZ Alkmaar al superar lesión El defensor mexicano regresó tras tener minutos con el equipo juvenl al estar semanas lesionado.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Mateo Chávez vuelve con AZ Alkmaar en Eredivisie rumbo al Mundial 2026

Luego de estar ausente por un periodo de siete semanas, el defensa mexicano Mateo Chávez volvió a ver acción con el AZ Alkmaar en el triunfo de su equipo por 3-0 frente al SC Heerenveen en la Eredivisie de Países Bajos.

El canterano de 21 años de edad de Chivas se lesionó el hombro izquierdo el pasado jueves 26 de febrero en un duelo de la UEFA Conference League.

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Chávez ya se había recuperado con anterioridad, pero su entrenador, Leeroy Echteld, llevó su proceso con calma. Por ello, la semana anterior el defensa mexicano participó con la filial del club.

¿Cómo fue la recuperación de fuera Mateo Chávez?

En dicha ocasión fue titular con el Jong AZ, que juega en la Segunda División de Países Bajos. Al medio tiempo fue sustituido en el partido ante De Graafschap.

¿Qué hizo el defensa mexicano en su regreso con el AZ Alkmaar?

Este domingo, el mexicano entró a jugar los últimos 15 minutos por Mees de Wit, quien ya jugaba con una tarjeta amarilla desde el minuto 55.

Aunque su participación fue escasa, se le vio bien, seguro y totalmente recuperado de su lesión. Otra buena noticia es que su equipo ganó con doblete de Sven Mijnans y otro tanto de Troy Parrott.

¿Puede volver a la Selección Mexicana?

El regreso de Mateo a las canchas también es bien recibido por Javier Aguirre, entrenador de la selección nacional, quien lo podría considerar para la Copa Mundial FIFA 2026 con México.

Aunque el tiempo avanza y cada vez es menor, su calidad está comprobada y aún hay margen suficiente para llenarle el ojo al “Vasco”.