Mexicanos en el Exterior Mateo Chávez y los otros mexicanos que han sido campeones en los Países Bajos Con el triunfo del AZ Alkmaar, el defensa tricolor se convirtió en el décimo futbolista de su país en ganar un título en el país europeo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Mateo Chávez campeón: La lista de mexicanos campeones en Países Bajos

Mateo Chávez se proclamó campeón de la KNVB Becker ( Copa de Países Bajos) luego de la contundente victoria del AZ Alkmaar 5-1 sobre el NEC Nijmegen y con esto se convirtió en el décimo jugador mexicano en lograr un título en el país europeo.

Chávez, que jugó tres partidos durante el que es considerado el segundo torneo en importancia en Países Bajos, es apenas el cuarto jugador mexicano en lograr la Copa.

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¿QUIÉNES SON LOS MEXICANOS CAMPEONES EN PAÍSES BAJOS A LOS QUE SE SUMA MATEO CHÁVEZ?

En cuanto a copas se refiere, solo Edson Álvarez, Santiago Giménez, Richard Ledezma y Mateo Chávez han logrado ganar el trofeo. En el caso de Mateo, esta temporada disputó tres partidos para contribuir al objetivo.

En tanto que en campeonatos en general, son diez mexicanos lo que han logrado un título ya sea de copa, liga o supercopa. Entre los más destacados está Hirving Lozano quien ganó tres ligas. En tanto que Santiago Giménez es el único que ha ganado los tres títulos en disputa en el futbol neerlandés.

Tres equipos concentran los títulos ganados por méxicanos en Países Bajos y son el PSV Eindhoven, AZ Alkmaar y Ajax. A excepción de Héctor Moreno, todos los mexicanos han ganado con un solo club.

Mexicanos campeones en Países Bajos: