Luca Orellano sorprende con sus declaraciones tras llegar como refuerzo de Monterrey
El extremo argentino es refuerzo de Rayados para el Clausura 2026 y a su llegada al aeropuerto en la Sultana del Norte sorprendió con estas palabras.
El mercado de transferencias hacia la Liga MX Clausura 2026 sigue en curso a sólo unos días del inicio del torneo y los refuerzos siguen con su arribo a territorio mexicano, esta vez fue el turno de Luca Orellano, extremo argentino de 25 años de edad que jugará para Rayados.
A su arribo a Monterrey, las primeras palabras del futbolista sudamericano sorprendieron, pues señaló que le ilusionaba jugar en la Liga MX luego de su paso por la MLS con FC Cincinnati, con el que llegó a visitar en dos ocasiones la Sultana del Norte en partidos oficiales.
“Feliz de estar acá es algo que esperaba hace días a que se resolviera. Me hablaron muy bien del club, de lo grande que es y todo lo nuevo que hay, del estadio. Cuando jugué acá quedé impresionado del estadio. Como club es muy grande y es un placer para mí.
"Es una oportunidad que venía esperando. La verdad que quería jugar desde hace mucho en esta liga, es una liga que me atrae mucho y cuando me llamó Rayados nunca lo dudé y estuve 100 por ciento dispuesto a venir acá", indicó Luca Orellano a su llegada al aeropuerto de Monterrey.
Luca Orellano inició su carrera futbolística con Vélez Sarsfield, jugó para Vaco da Gama de Brasil y en 2024 emigró a Estados Unidos para vestir la playera del FC Cincinnati de la MLS, con el que visitó en dos ocasiones territorio mexicano, ambas en la Sultana del Norte.
Fue en 2024 que Luca Orellano jugó como hombre de cambio ante Monterrey en un partido que éste ganó 2-1 dentro de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. En el mismo torneo, pero en 2025, visitó ahora a Tigres, volvió a cargar con derrota de 3-1, jugó 81 minutos como titular y dio una asistencia.
Ahora para la Liga MX Clausura 2026, Luca Orellano espera debutar este fin de semana dentro de la Jornada 1 cuando reciban al campeón Toluca, de no hacerlo, tendrá una doble oportunidad, pues hay Fecha Doble donde visitarán al Necaxa y luego ante Mazatlán FC.