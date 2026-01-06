Liga MX Luca Orellano sorprende con sus declaraciones tras llegar como refuerzo de Monterrey El extremo argentino es refuerzo de Rayados para el Clausura 2026 y a su llegada al aeropuerto en la Sultana del Norte sorprendió con estas palabras.

Video Luca Orellano llega a Monterrey y sorprende con sus palabras sobre la Liga MX

El mercado de transferencias hacia la Liga MX Clausura 2026 sigue en curso a sólo unos días del inicio del torneo y los refuerzos siguen con su arribo a territorio mexicano, esta vez fue el turno de Luca Orellano, extremo argentino de 25 años de edad que jugará para Rayados.

A su arribo a Monterrey, las primeras palabras del futbolista sudamericano sorprendieron, pues señaló que le ilusionaba jugar en la Liga MX luego de su paso por la MLS con FC Cincinnati, con el que llegó a visitar en dos ocasiones la Sultana del Norte en partidos oficiales.

“Feliz de estar acá es algo que esperaba hace días a que se resolviera. Me hablaron muy bien del club, de lo grande que es y todo lo nuevo que hay, del estadio. Cuando jugué acá quedé impresionado del estadio. Como club es muy grande y es un placer para mí.

"Es una oportunidad que venía esperando. La verdad que quería jugar desde hace mucho en esta liga, es una liga que me atrae mucho y cuando me llamó Rayados nunca lo dudé y estuve 100 por ciento dispuesto a venir acá", indicó Luca Orellano a su llegada al aeropuerto de Monterrey.

Luca Orellano inició su carrera futbolística con Vélez Sarsfield, jugó para Vaco da Gama de Brasil y en 2024 emigró a Estados Unidos para vestir la playera del FC Cincinnati de la MLS, con el que visitó en dos ocasiones territorio mexicano, ambas en la Sultana del Norte.