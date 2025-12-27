Liga MX Revelan millonaria cifra y acuerdo total por fichaje de Luca Orellano con Rayados Clubes y futbolista están esperando el visto bueno de la MLS para que sea anunciado de manera oficial.

Rayados de Monterrey tiene todo listo para sumar su segundo refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX, pues ya hay un acuerdo total con el FC Cincinnati de la MLS de Estados Unidos por el fichaje de Luca Orellano.

De acuerdo con Diego Armando Medina para TUDN, “h ay arreglo total para que Luca Orellano se convierta en jugador de Rayados. Clubes y futbolista están esperando el ‘ok’ de la MLS para que sea anunciado de manera oficial”.

“Finalmente, el Monterrey terminará pagando 3 millones de dólares más otra cantidad futura según objetivos cumplidos por el futbolista. Se espera que el lunes esté aterrizando en la Sultana del Norte”, agrega Medina.

Con esta negociación, Rayados se encamina a sumar su segundo refuerzo rumbo al torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tras la llegada de Daniel Aceves. La directiva regiomontana priorizó cerrar la cifra económica antes de avanzar en los últimos trámites.

Orellano, de 25 años, se desempeña como mediocampista ofensivo y llega procedente del FC Cincinnati, club con el que disputó 66 partidos oficiales en la MLS. Durante su etapa en Estados Unidos registró 15 goles.