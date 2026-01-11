Liga MX Luca Orellano es refuerzo oficial de Rayados de Monterrey para Liga MX El atacante argentino, de 25 años, fue anunciado como nuevo jugador de La Pandilla.

Video Las palabras de Luca Orellano que ilusionan a todos en Rayados

Luca Orellano se convirtió en refuerzo oficial de Monterrey para este Clausura 2026 de la Liga MX que arrancó este fin de semana.

Un día después de la derrota de Rayados ante Toluca en la Jornada 1 del nuevo certamen del futbol mexicano, el cuadro regio anunció a su nuevo jugador para fortalecer la ofensiva de la institución.

"Desde el primer momento que mi representante me comunicó que estaban interesados, yo le di el sí, desde afuera se escucha lo que es el club, era el paso en mi carrera que quería dar. Jugué aquí y quedé impresionado con el estadio y la afición".

LUCA ORELLANO Y SUS CUALIDADES EN LA CANCHA



Luca Orellano, argentino de 25 años, firmó contrato por cuatro años procedente del Cincinnati FC de la MLS y dio detalles de lo que puede aportar al conjunto de Domenec Torrent.

"Estoy muy contento, muy ansioso, esperando comenzar y poder jugar con el equipo. En la cancha siempre me gusta ser protagonista, ayudar al equipo y demostrar de lo que soy capaz, cada partido que juego lo quiero ganar, hago lo posible para ayudar con gol, asistencia, recuperar el balón, voy a dar el 100 por ciento de mí.

"Mi fortaleza es la velocidad y el 1 contra 1, sé que hay momentos para hacerlo, pero lo intento siempre. En pase, recuperar, correr, presión, estoy dispuesto para ayudar al equipo".

Se espera que el sudamericano pueda tener sus primeros minutos como jugador de Rayados en la jornada doble, cuando Monterrrey enfrente a Necaxa en la Jornada 2 del Clausura 2026.