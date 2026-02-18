Liga MX Lima advierte que con América quiere ganarlo todo como con Fluminense El refuerzo brasileño de las Águilas aseguró no existe ningún vestidor roto como se rumora afuera del club.

Video ¿Reaparecerá Zendejas ante Puebla? Así entrena en Coapa

Lima, nuevo jugador del América, le puso compromiso a su estadía con las Águilas al afirmar que quiere ganarlo todo como lo hizo con el Fluminense, su anterior equipo.

PUBLICIDAD

En entrevista exclusiva para TUDN con Julio Ibáñez, el refuerzo brasileño señaló que no se decanta por ganar la Concacaf Champions Cup, aunque es la enmienda de Emilio Azcárraga, o la Liga MX con el equipo azulcrema, él quiere ambos.

"Prefiero las dos, siendo muy sincero, siempre que llego a un club busco muchos títulos. En Fluminense no fue diferente: Libertadores, Recopa, Campeonato Carioca. Quiero ganar todo, quiero poner más trofeos en mi casa. Para mí, todas las competiciones son importantes".

¿VESTIDOR ROTO EN AMÉRICA? LIMA CONFIESA



A pregunta sobre cómo encontró el vestidor ante los rumores de problemas internos, Lima externó lo que ha visto en la semana y media que lleva como jugador del América.

"La gente de afuera habla mucho, pero no está en el día a día, no conoce el ambiente. Aquí el clima es muy bueno, muy positivo. Claro que nos quedamos tristes por la derrota, pero estamos enfocados. Ese clásico ya pasó. Ahora es pensar en el futuro, cambiar la situación y subir en la tabla. El ambiente es tranquilo y siempre queremos más.

Para terminar, el brasileño aseguró que se verá un América diferente a partir de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, sobre todo en el tema de la falta de gol que ha tenido el club.

"Escuché a muchas personas hablando sobre si se hacen goles o no. En el día a día veo cómo todos trabajan mucho para hacer goles y dar asistencias. Soy uno más para ayudar en eso. Llegó Veiga, está Brian, hay jugadores que están regresando, y creo que vamos a marcar más goles, estoy seguro de que las victorias van a llegar".