    Liga MX

    Jesús Gallardo descarta problemas físicos tras su boda: "Me desvelé un poco con mi esposa"

    El jugador de los Diablos Rojos explica lo que ocurrió después de su gran compromiso en San Valentín.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Qué jugadores del Toluca fueron a la boda de Jesús Gallardo?


    Jesús Gallardo, futbolista del Toluca, reveló que tuvo una 'desvelada' con su esposa por la boda que tuvo justo el pasado 14 de febrero, día de San Valentín.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    América: Kevin Álvarez busca revertir los abucheos en aplausos rumbo al juego ante Puebla
    1 mins

    América: Kevin Álvarez busca revertir los abucheos en aplausos rumbo al juego ante Puebla

    Liga MX
    América cumple el sueño de pequeña aficionada
    1 mins

    América cumple el sueño de pequeña aficionada

    Liga MX
    Kevin Álvarez, el Villano Favorito del americanismo
    1:16

    Kevin Álvarez, el Villano Favorito del americanismo

    Liga MX
    Anthony Martial será baja un mes en Monterrey por lesión de hombro
    1 mins

    Anthony Martial será baja un mes en Monterrey por lesión de hombro

    Liga MX
    Puebla vs. América: así entrena Alejandro Zendejas rumbo a la Jornada 7 del Clausura 2026
    2 mins

    Puebla vs. América: así entrena Alejandro Zendejas rumbo a la Jornada 7 del Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Ya no es el Piojo? Así se 'identifica' Roberto Alvarado y Chivas
    1 mins

    ¿Ya no es el Piojo? Así se 'identifica' Roberto Alvarado y Chivas

    Liga MX
    Nicolás Ibáñez no sabe por qué Tigres lo relegó, nunca se lo comunicaron
    1 mins

    Nicolás Ibáñez no sabe por qué Tigres lo relegó, nunca se lo comunicaron

    Liga MX
    Cruz Azul presenta oficialmente a Nicolás Ibáñez como refuerzo para el Clausura 2026
    1 mins

    Cruz Azul presenta oficialmente a Nicolás Ibáñez como refuerzo para el Clausura 2026

    Liga MX
    Pumas registra la mejor ofensiva de Liga MX en el Clausura 2026
    1 mins

    Pumas registra la mejor ofensiva de Liga MX en el Clausura 2026

    Liga MX
    Miguel Borja rompe el silencio sobre su fichaje caído en Cruz Azul
    2 mins

    Miguel Borja rompe el silencio sobre su fichaje caído en Cruz Azul

    Liga MX

    En conferencia de prensa, Gallardo explicó que la deficiencia en su voz se debe a que tuvo una 'desvelada' con su esposa, aunque dejó en claro que, físicamente, está en óptimas condiciones.

    "Físicamente me siento bien, obviamente con el tema de mi boda y eso, obviamente me desveleé un poco con mi con mi esposa, pero soy muy tranquilo y físicamente me he estado preparando bien, obviamente para el torneo y también para lo que viene que en verano", dijo el lateral.

    "Perdón por por mi voz, se escucha bien feo, perdón", agregó.

    Jesús Gallardo tuvo participación en el último triunfo de los Diablos Rojos en la Liga Mx por 1-0 ante el Tijuana, justamente un día antes de su boda, y señaló que los tres puntos ante los caninos sirvieron para inyectar de confianza a la escuadra mexiquense.

    "Creo que estamos contentos por la victoria, sabemos que, este, ya nos hacía hacía falta, llevábamos varios empates, entonces contentos por volver a a estar, volver a ganar en casa con nuestra gente y, creo que hoy vamos a preparar el partido con contra Necaxa, tenemos video", concluyó.

    Relacionados:
    Liga MXToluca