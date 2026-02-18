Jesús Gallardo descarta problemas físicos tras su boda: "Me desvelé un poco con mi esposa"
El jugador de los Diablos Rojos explica lo que ocurrió después de su gran compromiso en San Valentín.
Jesús Gallardo, futbolista del Toluca, reveló que tuvo una 'desvelada' con su esposa por la boda que tuvo justo el pasado 14 de febrero, día de San Valentín.
En conferencia de prensa, Gallardo explicó que la deficiencia en su voz se debe a que tuvo una 'desvelada' con su esposa, aunque dejó en claro que, físicamente, está en óptimas condiciones.
"Físicamente me siento bien, obviamente con el tema de mi boda y eso, obviamente me desveleé un poco con mi con mi esposa, pero soy muy tranquilo y físicamente me he estado preparando bien, obviamente para el torneo y también para lo que viene que en verano", dijo el lateral.
"Perdón por por mi voz, se escucha bien feo, perdón", agregó.
Jesús Gallardo tuvo participación en el último triunfo de los Diablos Rojos en la Liga Mx por 1-0 ante el Tijuana, justamente un día antes de su boda, y señaló que los tres puntos ante los caninos sirvieron para inyectar de confianza a la escuadra mexiquense.
"Creo que estamos contentos por la victoria, sabemos que, este, ya nos hacía hacía falta, llevábamos varios empates, entonces contentos por volver a a estar, volver a ganar en casa con nuestra gente y, creo que hoy vamos a preparar el partido con contra Necaxa, tenemos video", concluyó.