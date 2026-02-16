    Liga MX

    Así se juega y puedes ver la Jornada 7 de Clausura 2026 de Liga MX

    Grandes emociones nos deparan de cara a la actividad del fin de semana en la Liga MX.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Video ¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026

    La Jornada 7 enel calendario del Clausura 2026 de la Liga MX llega este fin de semana con el Cruz Azul vs. Chivas como el partido más llamativo.

    Chivas llega como líder con seis triunfos seguidos al derrotar 1-0 al América en el Clásico, mientras que Cruz Azul hizo lo propio con victoria de 2-1 ante Tigres.

    Pase lo que pase durante este fin de semana, Guadalajara se mantendrá en la punta al llevar cinco puntos sobre el resto de sus más cercanos competidores: Cruz Azul y luego siguen Pumas y Toluca.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 7 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    La actividad de la Jornada 6 comienza el viernes 20 de febrero con dos partidos y todo se extenderá hasta el domingo 22 de febrero con los restantes siete juegos.

    • Tigres vs. Pachuca

    El partido se llevará a cabo el viernes 20 de febrero a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes/Telemundo.

    • Puebla vs. América

    El partido se llevará a cabo el viernes 20 de febrero a las 21:00 del centro de México por TV Azteca, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN. En México, por ViX.

    • Atlas vs. Atlético de San Luis

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de febrero a las 17:00 del centro de México, a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • León vs. Santos

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de febrero a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Necaxa vs. Toluca

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de febrero a las 19:00 del centro de México en TV Azteca/Claro Sports, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN.

    • Cruz Azul vs. Chivas

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de febrero a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    • Tijuana vs. Mazatlán

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de febrero a las 21:00 del centro de México por FOX, a las 9pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN.

    • Pumas vs. Monterrey

    El partido se llevará a cabo el domingo 22 de febrero a las 17:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos es por TUDN, tudn.com, la app de TUDN.

    • Querétaro vs. Juárez

    El partido se llevará a cabo el domingo 22 de febrero a las 17:00 del centro de México y a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, tudn.com, la app de TUDN.

