La Jornada 7 de Clausura 2026 de Liga MX

Video ¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026

La Jornada 7 enel calendario del Clausura 2026 de la Liga MX llega este fin de semana con el Cruz Azul vs. Chivas como el partido más llamativo.

Pase lo que pase durante este fin de semana, Guadalajara se mantendrá en la punta al llevar cinco puntos sobre el resto de sus más cercanos competidores: Cruz Azul y luego siguen Pumas y Toluca.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 7 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



La actividad de la Jornada 6 comienza el viernes 20 de febrero con dos partidos y todo se extenderá hasta el domingo 22 de febrero con los restantes siete juegos.

Tigres vs. Pachuca

El partido se llevará a cabo el viernes 20 de febrero a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes/Telemundo.



Puebla vs. América

El partido se llevará a cabo el viernes 20 de febrero a las 21:00 del centro de México por TV Azteca, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN. En México, por ViX.

Atlas vs. Atlético de San Luis

El partido se llevará a cabo el sábado 21 de febrero a las 17:00 del centro de México, a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

León vs. Santos

El partido se llevará a cabo el sábado 21 de febrero a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

Necaxa vs. Toluca

El partido se llevará a cabo el sábado 21 de febrero a las 19:00 del centro de México en TV Azteca/Claro Sports, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN.

Cruz Azul vs. Chivas

El partido se llevará a cabo el sábado 21 de febrero a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

Tijuana vs. Mazatlán

El partido se llevará a cabo el sábado 21 de febrero a las 21:00 del centro de México por FOX, a las 9pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN.

Pumas vs. Monterrey

El partido se llevará a cabo el domingo 22 de febrero a las 17:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos es por TUDN, tudn.com, la app de TUDN.

Querétaro vs. Juárez