    América anuncia de forma oficial a Vinicius Lima como refuerzo para el Clausura 2026

    El conjunto azulcrema da a conocer a su nuevo refuerzo brasileño de cara a la temporada en curso en el futbol mexicano.

    Por:Fernando Vázquez
    Liga MX


    El Club América dio a conocer de forma oficial la contratación de su refuerzo Vinicius Moreira da Lima de cara al Torneo Clausura 2026 en donde ya acabó la temporada del futbol de estufa.

    Mejor conocido como Lima, Vinicius Moreira da Lima llega procedente del Fluminense de la Serie A de Brasil y, según dieron a conocer las Águilas, llega a préstamo.

    Medios brasileños habían anticipado que el acuerdo sería a préstamo hasta finales de este 2026, con opción a compra. Lima tiene contrato con el Fluminense hasta 2027.

    Se trata de un mediocampista de 29 años, campeón de la Copa Libertaores y de la Recopa Sudamericana con el Fluminense, un jugador que sería muy llamativo en la Liga MX.

    André Jardine, director técnico del Club América, cuenta de esta forma con un nuevo brasileño tras la llegada de Raphael Veiga.

