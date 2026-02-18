    Liga MX

    Las palabras de Vinicius Lima sobre ser el reemplazo de Fidalgo

    El brasileño agregó que se siente bien con la presión que hay en el América.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Mis respetos: esto es lo que piensa Lima sobre ser el reemplazo de Fidalgo

    Vinicius Lima llegó como uno de los flamantes refuerzos de América para cubrir la sensible baja de Álvaro Fidalgo y ante esto el brasileño aseguró que no lo afecta que lo comparen con el exjugador azulcrema.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Lima advierte que con América quiere ganarlo todo como con Fluminense
    2 mins

    Lima advierte que con América quiere ganarlo todo como con Fluminense

    Liga MX
    Pumas vs. Monterrey: Sergio Canales y su crítica rumbo al partido de la Jornada 7
    2 mins

    Pumas vs. Monterrey: Sergio Canales y su crítica rumbo al partido de la Jornada 7

    Liga MX
    Liga MX: El crack mundial que ahora se vuelve hincha de Cruz Azul por Ebere
    1 mins

    Liga MX: El crack mundial que ahora se vuelve hincha de Cruz Azul por Ebere

    Liga MX
    Justino Compeán recibe homenaje por su legado en el futbol mexicano
    2 mins

    Justino Compeán recibe homenaje por su legado en el futbol mexicano

    Liga MX
    Jesús Gallardo descarta problemas físicos tras su boda: "Me desvelé un poco con mi esposa"
    1 mins

    Jesús Gallardo descarta problemas físicos tras su boda: "Me desvelé un poco con mi esposa"

    Liga MX
    América: Kevin Álvarez busca revertir los abucheos en aplausos rumbo al juego ante Puebla
    1 mins

    América: Kevin Álvarez busca revertir los abucheos en aplausos rumbo al juego ante Puebla

    Liga MX
    América cumple el sueño de pequeña aficionada
    1 mins

    América cumple el sueño de pequeña aficionada

    Liga MX
    Kevin Álvarez, el Villano Favorito del americanismo
    1:16

    Kevin Álvarez, el Villano Favorito del americanismo

    Liga MX
    Anthony Martial será baja un mes en Monterrey por lesión de hombro
    1 mins

    Anthony Martial será baja un mes en Monterrey por lesión de hombro

    Liga MX
    Puebla vs. América: así entrena Alejandro Zendejas rumbo a la Jornada 7 del Clausura 2026
    2 mins

    Puebla vs. América: así entrena Alejandro Zendejas rumbo a la Jornada 7 del Clausura 2026

    Liga MX

    En entrevista para TUDN el mediocampista destacó el compromiso y responsabilidad para levantar títulos.

    “No veo ningún problema. Un gran jugador se fue, dejó su historia aquí, y sé la importancia de estar llegando a un gran club. Cero problemas con esa presión. Estoy aquí para ayudar, para asumir responsabilidades y ganar la copa, y voy a buscar eso”, mencionó Lima.

    De igual forma, Vinicius Lima destacó que le gusta la presión que hay en América ya que en Fluminense también era un equipo de mucha exigencia.

    “Yo jugaba en un gran equipo, Fluminense, muchas veces con mucha presión. Fuimos campeones de la Libertadores, siempre con esa exigencia. Ya sabía que vendría aquí con esa presión de la afición y no veo ningún problema en eso"

    “Al contrario, me gusta mucho (la presión). Vamos a seguir adelante y buscar otro título aquí”, agregó Lima.

    Vinicius Lima ya tuvo sus primeros minutos en la Liga MX en la derrota frente a las Chivas en el Clásico Nacional y busca reaparecer en el partido de la jornada ante el Puebla.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaMarcos Vinicius Gomes de LimaÁlvaro Fidalgo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Premio lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX