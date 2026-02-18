Liga MX Las palabras de Vinicius Lima sobre ser el reemplazo de Fidalgo El brasileño agregó que se siente bien con la presión que hay en el América.

Por: Raúl Martínez

Video Mis respetos: esto es lo que piensa Lima sobre ser el reemplazo de Fidalgo

Vinicius Lima llegó como uno de los flamantes refuerzos de América para cubrir la sensible baja de Álvaro Fidalgo y ante esto el brasileño aseguró que no lo afecta que lo comparen con el exjugador azulcrema.

En entrevista para TUDN el mediocampista destacó el compromiso y responsabilidad para levantar títulos.

“No veo ningún problema. Un gran jugador se fue, dejó su historia aquí, y sé la importancia de estar llegando a un gran club. Cero problemas con esa presión. Estoy aquí para ayudar, para asumir responsabilidades y ganar la copa, y voy a buscar eso”, mencionó Lima.

De igual forma, Vinicius Lima destacó que le gusta la presión que hay en América ya que en Fluminense también era un equipo de mucha exigencia.

“Yo jugaba en un gran equipo, Fluminense, muchas veces con mucha presión. Fuimos campeones de la Libertadores, siempre con esa exigencia. Ya sabía que vendría aquí con esa presión de la afición y no veo ningún problema en eso"

“Al contrario, me gusta mucho (la presión). Vamos a seguir adelante y buscar otro título aquí”, agregó Lima.