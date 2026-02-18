Liga MX Justino Compeán recibe homenaje por su legado en el futbol mexicano Bajo su gestión se ganó el oro en Juegos Olímpicos Londres 2022 y el Mundial Sub-17 2011.

Video ¿Huelga o lesión? La razón por la que Cristiano Ronaldo no jugó hoy

Este miércoles en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol se realizó un homenaje a Justino Compeán, por su legado, liderazgo y contribución decisiva al crecimiento institucional y deportivo del futbol mexicano durante su gestión al frente de la FMF de 2006 a 2015.

PUBLICIDAD

Justino Compeán estuvo acompañado por sus hijos Roberto, Caroline, Justino y Carla, así como por sus nietos Nicolás, Mariana, Daniela, Paulina e Isabella.

Entre sus amigos e invitados especiales estuvieron Emilio Azcárraga, dueño de Club América; Joaquín Balcárcel, Consejero Propietario de Grupo Ollamani; Gustavo Guzmán, Gerente General de Azteca Telecom; Alejandro Haro Lebrija, expresidente del Estadio Banorte; Ricardo Pérez Teuffer, Vicepresidente Corporativo de Comercialización de Grupo Televisa; Raúl Arias, Director Técnico; y Miguel Loret de Mola, Fundador y CEO de Smart Sponsorship Evolution, entre otros.

El homenaje consistió en la develación de su retrato oficial como expresidente de la FMF, la entrega de una réplica conmemorativa, un jersey de la Selección Nacional y una fotografía institucional que evocó los momentos más representativos de su gestión al frente del organismo.

"Fueron nueve años como presidente y el décimo como presidente honorario de la FIFA. Me llena de orgullo haber sido reconocido por la Federación Mexicana de Futbol por el trabajo de diez años. Además de mi familia, que es lo más importante que tengo, invité a todos los que me ayudaron a subir esa difícil escalera.

"Hubo grandes triunfos, como el Mundial de 2011, el Campeonato Sub-17 ganándole a Uruguay y la medalla de oro en Wembley en 2012, pero también hubo tropiezos, como ir al repechaje. Siempre he trabajado en equipo con gente capaz”, expresó emocionado Compeán.

Mikel Arriola destacó la trascendencia de su administración con unas emotivas palabras ante todos los invitados presentes.

PUBLICIDAD

"Justino es el segundo expresidente con mayor permanencia al frente de la Federación Mexicana de Futbol. Esa continuidad no fue casualidad: fue el resultado de su liderazgo firme, su capacidad de construir consensos y la estabilidad que supo darle a nuestra institución. Entendió que para competir en la cancha, primero había que ordenar la casa.