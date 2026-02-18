Liga MX Pumas vs. Monterrey: Sergio Canales y su crítica rumbo al partido de la Jornada 7 El delantero español también respondió sobe su continuidad en Rayados tras tres años en el equipo.

Video Sergio Canales lanza tremenda crítica de cara al Pumas vs. Monterrey

Pumas vs. Monterrey se juega dentro de la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026 en el que el conjunto de la UNAM se juega el paso invicto en el semestre mexicano y que como local va por su segundo triunfo tras tres encuentros disputados al momento.

Rayados llega al juego con saldo de dos triunfos y una derrota en calidad de visitante y como la tercer mejor ofensiva así como la cuarta mejor defensiva, algo que destacó el delantero español Sergio Canales, quien autocrítico, indicó que entre ellos se exigen demasiado.

“Nosotros somos los primeros que nos exigimos, al final si no tenéis la suerte, pero si estuvieseis dentro del vestuario, mismamente a veces cuando hay una victoria y no hemos tenido las sensaciones, nosotros somos los primeros que nos exigimos.

“Yo, bueno, confío mucho en este grupo, creo que estamos viendo muchas mejoras en situaciones que necesitábamos mejorar, como era defensivamente, creo que ahí era un propósito que teníamos y que tenemos este año y hemos dado un paso adelante, entonces, bueno, hay veces también que hay que tener esa paciencia, que nosotros lo tenemos claro”, indicó a la prensa este miércoles rumbo a la séptima fecha.

SERGIO CANALES, ¿DISPUESTO A RENOVAR CON RAYADOS?

Aunque aún falta mucho para que concluya el torneo, se habla de la posible renovación de contrato de Sergio Canales con Monterrey, mientras vive su sexto torneo de la Liga MX con la frustración de no lograr aún el título de la Liga.

“Yo estoy muy bien, disfruto como he dicho antes el día a día, estoy en un club maravilloso con gente maravillosa y lo que intento es disfrutarlo y aprovecharlo y ser consciente de donde estoy y lo que representa estar aquí.