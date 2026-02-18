Liga MX: El crack mundial que ahora se vuelve hincha de Cruz Azul por Ebere
Gracias a la llegada de Christian Ebere, el conjunto de La Noria cuenta con un nuevo crack entre sus filas.
Christian Ebere, flamante refuerzo de Cruz Azul, recibió elogios por parte de Victor Osimhen, exjugador del Napoli y actual elemento del Galatasaray de Turquía.
En entrevista con TNT Sports después de su compromiso en Champions League en donde el conjunto otomano goleó a la Juventus por 5-2, el atacante se refirió a quien es también su compañero en la Selección de Nigeria.
"Él es un hermano para mí, me cae bien y es adicto al trabajo, siempre está corriendo en el gimnasio. Es el último jugador que se va después del entrenamiento.
"Me alegra que haga lo suyo, que esté viviendo sus sueños y hablamos de vez en cuando. La Liga MX es muy difícil y es un talento de primer nivel. Sin duda, a donde quiera que vaya apoyaré al Cruz Azul", agregó Osimhen.
El delantero Víctor Osimhen ya ha tenido acercamientos con el futbol mexicano, específicamente con Hirving 'Chucky' Lozano, con quien compartió vestidor en el Napoli.
Cruz Azul es actualmente sublíder del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y se ubica solamente después de Chivas.