“Sabemos del mercado del futbol, cuando destaca un jugador las ofertas llegan, pero me quedo contento porque al inicio del torneo mientras la ventana estaba abierta hubo dos o tres jugadores con ofertas financieramente mejores de las que podíamos proponer y optaron por quedarse por el proyecto, el ambiente que tenemos.

“Siempre voy a pelear por mis jugadores, me gustaría todos se queden para el siguiente torneo, no es algo que me preocupe ahora, la Liguilla ocupa todo mi tiempo, pero peleo por todos mis jugadores para estar cada vez más fuerte”, indicó Gustavo Leal en entrevista con Línea de 4 para TUDN.