Liga MX Tigres vs. Toluca: Marcel Ruiz admite que son subestimados de cara a la Final de Liga MX El mediocampista haló sobre la etiqueta de favoritos en el duelo por el título del Apertura 2025 tras acabar líderes del torneo.

Video ¿Favoritos? Marcel sorprende con esta declaración de cara a la Final

Tigres vs. Toluca abre la Final de la Liga MX Apertura 2025 con el juego de ida este jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario, el Volcán, donde el cuadro escarlata buscará el bicampeonato frente a un equipo que no gana un título desde hace cinco torneos y que no está acostumbrado a tanto ‘ayuno’.

Los Diablos Rojos, si bien se puede convertir en el segundo equipo más ganador en la historia del futbol mexicano en cuanto a títulos de Liga, sigue sin estar en el radar de equipos ‘grandes’ de México, por lo que portar la etiqueta de favorito no es algo que les caracterice.

PUBLICIDAD

“No, la verdad que no (se consideran favoritos). Siempre a nosotros como club nos han subestimado más allá que somos uno de los líderes y tenemos buen futbol, que lo venimos haciendo mucho tiempo, nunca nos han gustado las etiquetas, tratamos de hablar en cacha, más allá de eso confiados en nosotros.

“ Supongo que la gente no considera al Toluca un equipo grande, como dicen por ahí, pero hemos demostrado que estamos para competir a cualquier nivel y lo seguimos haciendo”, indicó Marcel Ruiz en entrevista exclusiva con TUDN con Mauricio Ymay y Marco Cancino.

TOLUCA, ¿GRANDE DEL FUTBOL MEXICANO HACIA LA FINAL?

El cuadro mexiquense llega como campeón vigente del futbol mexicano de la mano de Antonio Mohamed, también lo hace con Paulinho como campeón de goleo individual, quien revalidó el título; ahora con América fuera quieren ceñirse de nuevo la corona a costa de los felinos.

“Para mí lo es (grande) más allá del tema de títulos, es indiferente si ganamos el fin de semana o no, van a seguir dudándolo. Es tema de la afición. La gente como se vive el futbol en esta ciudad, llega el fin de semana y están unidos para ver al equipo, adultos, niños, abuelos forman una gran armonía, el estadio es de los mejores de México, la afición sin duda, se ha hecho pesar para varios equipos.