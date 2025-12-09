    Liga MX

    Tigres vs. Toluca: Marcel Ruiz le pone Final a la novela Alexis Vega

    El mediocampista escarlata había de la ‘Alexidependencia’ que existe en el club a horas de la Final contra Tigres.

    Video ¿Cómo va la novela Alexis Vega? Ojito a lo Marcel Ruiz

    Si bien Alexis Vega no fue el mejor goleador del Toluca; es más, ni siquiera el segundo mejor romperredes, sí es una pieza desequilibrante a la ofensiva del equipo y que se ha perdido la Liguilla debido a una lesión; no obstante, equipo ha superado los obstáculos y llegado a la Final ante Tigres.

    La etiqueta de favorito no se la pone, y mucho menos cuando Alexis Vega sigue sin reaparecer, pero descarta que ello dependa de conseguir o no el bicampeonato a costa de un Tigres peligroso que busca el título dos años después del último que consiguió.

    “Novela es afuera, adentro lo llevamos con calma, es un jugador muy importante para nosotros y para la liga, sino es que el mejor. Somos un gran equipo estamos muy unidos y tenemos muchas alternativas, más allá de su ausencia que siempre va a pesar, pero no estamos preparando los juegos en cuanto a si está o no, justamente si no está nos adaptaremos.

    “Dejemos de contar con un futbolista que tiene no sé cuántos goles y asistencias tiene, afecta en la producción ofensiva, pero sin él han resaltado otros nombres no tan individual para reemplazar esa producción de goles”, recalcó Marcel Ruiz en entrevista con Mauricio Ymay y Marco Cancino para TUDN de cara a la Final de la Liga MX Apertura 2025.

    ASÍ VEN A ALEXIS VEGA AL INTERIOR DEL TOLUCA ANTE SU AUSENCIA EN LIGUILLA

    Los Diablos Rojos se encaminan hacia el bicampeonato, se quieren sumar a León, Pumas, Atlas y América como los equipos que han conseguido el ‘Bi’ en la historia de los torneos cortos y con Antonio Mohamed como director técnico; la ausencia de Alexis Vega parece no pesar hasta el momento, pero sí muestra ansiedad por no estar en el campo de juego.

    “Ansioso, porque quiere estar, quiere jugar, no sé cómo está su situación, pero está contento, apoyando a todos y si está nos va a aportar mucho”, reafirmó y confesó Marcel Ruiz, quien además sabe de la importancia de este título para sus aspiraciones individuales con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

    “Es el mejor año de mi vida, en lo personal como para Toluca. Tengo muchos objetivos en puerta, el título del fin de semana, la Concacaf y luego la selección con el Mundial. Gané la Copa Oro.

    “Un año para mucho recibimiento y alegrías, en la Copa Oro tengo oportunidad de jugar por fin, nos va bien, somos campeones, hace un año jamás e lo hubiera imaginado. Luego una racha sin victoria y se hizo mucho ruido, llega a ser complicado, lo mejor es estar juntos, filas cerradas y normalmente se genera mucha presión por dentro cuando viene un Mundial y al final en la Copa del Mundo hay alegría y buenos resultados”, remató Marcel Ruiz.

