Liga MX Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed cuenta todo sobre lesión de Alexis Vega hacia la Final El estratega de los escarlatas contó para TUDN cómo ha sido la rehabilitación de su jugador y qué le ha impedido regresar a las canchas.



Video ¿Mala rehabilitación? Mohamed explica a detalle lesión de Alexis Vega

Antonio Mohamed habló en entrevista con TUDN de cara a la Final de ida Tigres vs. Toluca de la Liga MX Apertura 2025 sobre un aspecto que ha inquietado no sólo al club, sino a la afición de los Diablos Rojos; la ausencia de Alexis Vega por lesión en lo que a de la Liguilla.

El delantero y también seleccionado mexicano rumbo al Mundial 2026 no juega desde la Jornada 15 del toreo regular cuando empataron en casa 2-2 con los Tuzos del Pachuca; su ausencia se debe a que el futbolista no supo manejar su lesión y por ello no ha podido regresar.

PUBLICIDAD

“Creemos que en la (Final) vuelta va a estar, no sé si media hora, el partido entero, él quiere estar, así que nada, veremos qué depara la Final, a ver cómo se siente, no lo voy a forzar, esto es todo muy claro.

“ Tuvo una lesión con Pachuca y antes de la Liguilla estaba a punto para jugar y ese día se lastimó, hizo un sprint con la pelota y se desprendió una cicatriz, siente dolor, un poco de miedo”, confesó ‘Turco’ Mohamed a Mauricio Ymay y Marco Cancino para TUDN.

El estratega del Toluca comentó que si bien Alexis Vega hizo bien su rehabilitación, “pasó lo que pasó. Cuando se buscan culpables, no es mi estilo, se buscan soluciones. Cuando pasa algo se tiene que buscar la raíz del problema. Fue una fibrosis fue su primer desgarro y no sabía como manejarlo”, ahondó el estratega de los Diablos Rojos hacia la Final de Liga MX.

¿POR QUÉ ANTONIO MOHAMED HACE VER TAN FÁCIL LAS COSAS EN LA LIGA MX?

Rumbo a la Final de ida Tigres vs. Toluca, ‘Turco’ Mohamed busca el bicampeonato y señaló que tantos años en el medio futbolístico mexicano le ha permitido reconocer fortalezas y debilidades de los suyos y de los contrarios para cosechar cuatro títulos de Liga MX hasta el momento.

“Me siento muy cómodo, conozco mucho la liga, la idiosincrasia del mexicano, conozco al jugador que pueda rendir acá. También en el rol del entrenador no solo es armar el equipo sino el perfil de jugadores que pueden jugar acá, como Nico Castro.

“Estar 30 años acá como jugador y entrenador es un hándicap para mí, porque me achica más el margen de error, conozco la persona que se puede adaptar al futbol mexicano, hemos tenido la fortuna de un club que tiene las oportunidades”, recalcó Antonio Mohamed hacia el Tigres vs. Toluca, Final inédita de la Liga MX.