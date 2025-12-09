Liga MX ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Toluca en su historia? Los Diablos Rojos están por convertirse en el segundo equipo con más títulos de Liga MX en la historia.

Video Los títulos de Toluca en la Liga MX en su historia

El Club Deportivo Toluca se mantiene como uno de los clubes más exitosos en la historia de la Liga MX, pues desde su ascenso a la Primera División, ha logrado cosechar más títulos de liga que varias instituciones con mayor presencia histórica en el balompié nacional.

El periodo dorado del Toluca se gestó entre mediados de los años noventa y la primera década del nuevo milenio. En plena era de los torneos cortos, el equipo escarlata se consolidó como el más dominante en cuanto a campeonatos obtenidos, hasta que América lo superó recientemente con su tricampeonato.

¿CUÁNTOS TÍTULOS DE LIGA MX TIENE TOLUCA?

Con 11 campeonatos en su palmarés, los Diablos Rojos solo son superados por América y Guadalajara, conformando el tridente de equipos que han rebasado la decena de títulos en la liga mexicana.

Desde el torneo Invierno 1996, Toluca sumó ocho títulos de liga, el más reciente en el Clausura 2025 ante América. Por si fuera poco suma ocho subtítulos. Ahora busca también su primer bicampeonato dentro de la historia de torneos cortos del futbol mexicano.

Ante Tigres será una Final inédita dentro del futbol mexicano, los felinos tienen de momento tres títulos menos que los escarlatas, que cuenta con el experimentado Antonio Mohamed para tratar de conquistar el Apertura 2025.

Estos son los títulos del Toluca en su historia en la Liga MX: